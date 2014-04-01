رمضان معانا أحلى اليوم السابع عشر

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دائماً ما ينصب الاهتمام في بداية الإفطار على شرب العصير لأنه يروي الظمأ بعد الصيام .. هنا نقدم عصير الموز بالحليب المغذي واللذيذ والمحبب إلى جميع أفراد الأسرة

عصير الموز بالحليب

المقادير:

4 أكواب حليب.

حبتان موز.

5 ملاعق صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة كاكاو.

ملعقتان كبيرتان فستق حلبي ناعم.

مكعبات ثلج.

طريقة التحضير:

اخلطي الحليب مع الموز في الخلاط الكهربائي حتى يتمازجا تماماً

ضعي مكعبات من الآيس كريم في كوب ثم صبي خليط الحليب

مع الموز زيني الوجه بالكاكاو والفستق الحلبي الناعم

وقدميه في الحال (حسب الرغبة ).

سلطة الباذنجان بالشمندر

المقادير:

حزمتان من البقدونس مفرومتين

حبة واحدة خس أمريكي مقطع شرائح رفيعة

رفيعة حبة فلفل بارد ملون أحمر وأصفر وأخضر مقطع شرائح

حبتان باذنجان مقطعتان شرائح ومقليتان

علبتين شمندر شرائح

الصوص:

علبة زبادي

ليمون

ملح

فلفل أسود

ملعقة زيت زيتون

الطريقه: