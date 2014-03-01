أخبار منوعة

رمضان معانا أحلى اليوم العاشر

by زينب سعد
شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

عصير تفاح بمذاق (القرنفل)

عصير تفاح بمذاق (القرنفل)

المقادير :

  • نصف كيلو تفاح أخضر .
  • أربعة أكواب ماء مذاب به سكر أبيض ناعم .
  • ستة أعواد قرنفل .
  • ثلاثة أعواد قرفة .
  • ملعقة كبيرة قشر برتقال .
  • ملعقة كبيرة قشر ليمون .
  • مكعبات ثلج .

طريقة التحضير:

1 – اغسلي التفاح جيداً، قشريه ثم قطعيه شرائح رفيعة .

2 – أحضري قدراً، ضعي به الماء المذاب به سكر، شرائح التفاح، القرنفل والقرفة ثم ضعي القدر على النار في درجة حرارة عالية واتركيه حتى تغلي الماء ثم ارفعيه عن النار .

3 – ضعي القدر جانباً حتى يبرد الخليط ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين .

4 – أخرجي القدر من الثلاجة وضعي المكونات في الخلاط الكهربي واخلطي جيداً.

5 – ضعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم ثم صبّي العصير بها واستمتعي بمذاق جديد لعصير التفاح

 سلطة الخضار المقلية

سلطة الخضار المقلية

المقادير:

  • زهره مقليه
  • بصل مقلي
  • بطاطس مقطع شرائح ومقلي
  • بصل أخضر
  • خيار
  • خس أمريكي
  • فلفل بارد ألوان أحمر/ أخضر/ أصفر

الطريقة:

  • نخلط كل شي مع بعض إلا البصل ..
  • نبدأ بخلط الصوص وهو عبارة عن ..
  • 2 علبة زبادي
  • 2 ملعقة طحينه
  • 1ملعقةمايونيز
  • ملح / ليمون
  • نضع الخضار في طبق عميق ونضيف البصل لهم ثم نسكب الصوص عليهم

 

You may also like

Leave a Comment