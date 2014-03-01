رمضان معانا أحلى اليوم العاشر

عصير تفاح بمذاق (القرنفل)
المقادير :
- نصف كيلو تفاح أخضر .
- أربعة أكواب ماء مذاب به سكر أبيض ناعم .
- ستة أعواد قرنفل .
- ثلاثة أعواد قرفة .
- ملعقة كبيرة قشر برتقال .
- ملعقة كبيرة قشر ليمون .
- مكعبات ثلج .
طريقة التحضير:
1 – اغسلي التفاح جيداً، قشريه ثم قطعيه شرائح رفيعة .
2 – أحضري قدراً، ضعي به الماء المذاب به سكر، شرائح التفاح، القرنفل والقرفة ثم ضعي القدر على النار في درجة حرارة عالية واتركيه حتى تغلي الماء ثم ارفعيه عن النار .
3 – ضعي القدر جانباً حتى يبرد الخليط ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين .
4 – أخرجي القدر من الثلاجة وضعي المكونات في الخلاط الكهربي واخلطي جيداً.
5 – ضعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم ثم صبّي العصير بها واستمتعي بمذاق جديد لعصير التفاح
سلطة الخضار المقلية
المقادير:
- زهره مقليه
- بصل مقلي
- بطاطس مقطع شرائح ومقلي
- بصل أخضر
- خيار
- خس أمريكي
- فلفل بارد ألوان أحمر/ أخضر/ أصفر
الطريقة:
- نخلط كل شي مع بعض إلا البصل ..
- نبدأ بخلط الصوص وهو عبارة عن ..
- 2 علبة زبادي
- 2 ملعقة طحينه
- 1ملعقةمايونيز
- ملح / ليمون
- نضع الخضار في طبق عميق ونضيف البصل لهم ثم نسكب الصوص عليهم
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