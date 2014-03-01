رمضان معانا أحلى اليوم العاشر

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عصير تفاح بمذاق (القرنفل)

المقادير :

نصف كيلو تفاح أخضر .

أربعة أكواب ماء مذاب به سكر أبيض ناعم .

ستة أعواد قرنفل .

ثلاثة أعواد قرفة .

ملعقة كبيرة قشر برتقال .

ملعقة كبيرة قشر ليمون .

مكعبات ثلج .

طريقة التحضير:

1 – اغسلي التفاح جيداً، قشريه ثم قطعيه شرائح رفيعة .

2 – أحضري قدراً، ضعي به الماء المذاب به سكر، شرائح التفاح، القرنفل والقرفة ثم ضعي القدر على النار في درجة حرارة عالية واتركيه حتى تغلي الماء ثم ارفعيه عن النار .

3 – ضعي القدر جانباً حتى يبرد الخليط ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين .

4 – أخرجي القدر من الثلاجة وضعي المكونات في الخلاط الكهربي واخلطي جيداً.

5 – ضعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم ثم صبّي العصير بها واستمتعي بمذاق جديد لعصير التفاح

سلطة الخضار المقلية

المقادير:

زهره مقليه

بصل مقلي

بطاطس مقطع شرائح ومقلي

بصل أخضر

خيار

خس أمريكي

فلفل بارد ألوان أحمر/ أخضر/ أصفر

الطريقة: