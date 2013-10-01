رمضان معانا أحلى اليوم الحادي عشر

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عصير الكيوي بالموز

يساعد عصير الكيوي في تحسين بعض أنواع الاضطرابات التي قد تصيب الجهاز التنفسي، كما أنّ له تأثير و دور مهم في مكافحة فقر الدم، وذلك لمحتواه الجيد من فيتامين ج، وكذلك الحديد والنّحاس، الذي يعدّ كل منهما مهماً في تركيب الهيموغلوبين، وهنا نقدم عصير الكيوي مع الموز حيث يعتبر الموز أيضاً من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والعناصر الغذائية المهمة للجسم.

المقادير:

1 – ثمرة كيوي .

2 – ثمرتا موز .

3 – نصف كريمة حلوى مخفوقة “يمكنك استبدالها بكوب من الحليب منزوع الدسم” .

4 – ملعقة فانيليا .

5 – نصف ملعقة عسل أبيض .

طريقة التحضير:

1 – قشري الكيوي والموز وقطعي كلاً منها شرائح ثم اخلطيهما جيداً في الخلاط الكهربائي .

2 – أضيفي كريمة الحلوى أو الحليب، الفانيليا ونصف ملعقة العسل واستمري في خلط المكونات حتى يصبح القوام سائلاً.

3 – صبي العصير في أكواب التقديم وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة ثم قدميه لعائلتك بارداً.

سلطة المعكرونة بالتونة

المقادير:

2 حبة خيار

بصلة

حبة طماط كبيرة

ورقتين خس أمريكي

5 أوراق من الخس العادي

نصف ليمونة

ملعقة طعام مايونيز

ملعقة متوسطة ملح

كوب معكرونة مسلوقة

علبة تونة

كزبرة

الطريقه:

يقطع البصل والطماطم والخيار إلى شرائح دائرية، ويقطع الخس إلى قطع كبيرة

بعد أن تسلق المعكرونة تضاف إلى المقاير المقطّعة مع إضافة الكزبرة، ثم تخلط باقي المقادير مع إضافة المايونيز والملح والتونة والليمون ..