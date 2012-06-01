مطبخ

رمضان معانا أحلى اليوم الثاني عشر

by زينب سعد
شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

عصير المشمش الطبيعي

عصير المشمش الطبيعي

المشمش من الفواكهة الموسمية وعند الرغبة في حفظه لاستهلاكه والتمتع بعصيره في المواسم التي يكون فيها غير متوفراً لأن موسمه قصير جداً، فيفضل أن يغسل المشمش جيداً للتخلص من المبيدات ثم يقسم إلى أنصاف وينزع اللب ويوضع وعاء به قليل من الماء حسب كثافة العصير المراد الحصول عليه وكمية من السكر حسب الرغبة على النار ثم يضاف له أنصاف المشمش و شرائح ليمون للمحافظة على لون المشمش زاهياً، لكن يجب عدم الإكثار من شرائح الليمون حتى لايكون فيه طعم الحموضة فيما بعد ويترك ليغلي من 10 – 15 دقيقة.

  • ثم تكشط الرغوة التي تظهر على سطحه، وعندما ينضج يرفع عن النار ويترك جانباً ليبرد
  • ثم يوضع في الخلاط  ويخلط ثم يصفى
  • يجب تذوقه لضبط سكره و تخفيفه بالماء إن كان كثيفاً ويحتاج لذلك.
  • يحفظ في قناني زجاجية في الفريزر ومن الممكن أن تضاف كمية قليلة من الماء للمشمش

سلطة الحلوم

سلطة الحلوم

الطريقة:

  • نحضر حزمة جرجير ونقطع الساق ونحتفظ بالورق
  • نقطع جبنة حلوم قليلة الدسم إلى شرائح
  • ترش بزيت زيتون وتشوى في الشواية الكهربائية
  • نضع الجرجير في صحن عميق قليلاً ونضع فوقه شرائح الحلوم المشوية ثم نسكب فوقهم

الصوص المكون من مزيج:

  • خل بلسميك
  • زيت زيتون
  • ملح
  • عصيرليمون

You may also like

Leave a Comment