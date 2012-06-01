رمضان معانا أحلى اليوم الثاني عشر

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عصير المشمش الطبيعي

المشمش من الفواكهة الموسمية وعند الرغبة في حفظه لاستهلاكه والتمتع بعصيره في المواسم التي يكون فيها غير متوفراً لأن موسمه قصير جداً، فيفضل أن يغسل المشمش جيداً للتخلص من المبيدات ثم يقسم إلى أنصاف وينزع اللب ويوضع وعاء به قليل من الماء حسب كثافة العصير المراد الحصول عليه وكمية من السكر حسب الرغبة على النار ثم يضاف له أنصاف المشمش و شرائح ليمون للمحافظة على لون المشمش زاهياً، لكن يجب عدم الإكثار من شرائح الليمون حتى لايكون فيه طعم الحموضة فيما بعد ويترك ليغلي من 10 – 15 دقيقة.

ثم تكشط الرغوة التي تظهر على سطحه، وعندما ينضج يرفع عن النار ويترك جانباً ليبرد

ثم يوضع في الخلاط ويخلط ثم يصفى

يجب تذوقه لضبط سكره و تخفيفه بالماء إن كان كثيفاً ويحتاج لذلك.

يحفظ في قناني زجاجية في الفريزر ومن الممكن أن تضاف كمية قليلة من الماء للمشمش

سلطة الحلوم

الطريقة:

نحضر حزمة جرجير ونقطع الساق ونحتفظ بالورق

نقطع جبنة حلوم قليلة الدسم إلى شرائح

ترش بزيت زيتون وتشوى في الشواية الكهربائية

نضع الجرجير في صحن عميق قليلاً ونضع فوقه شرائح الحلوم المشوية ثم نسكب فوقهم

الصوص المكون من مزيج: