رمضان معانا أحلى اليوم الثالث عشر

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الخشاف

من العصائر الرمضانية المعروفة في جميع بلدان العالم يحتوي على الفواكه المجففة من تين ومشمش وقراصيا وزبيب وتختلف طرق إعداده من بلد إلى آخر

المقادير:

تين حسب الرغبة

قراصيا

مشمش

زبيب

كوب عصير قمر الدين

كوب ماء مغلي

3 ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير

نقطع التين والمشمش والقراصيا ونضعهم فى طبق كبير ونضع عليهم الزبيب والسكر ونقلبهم ونضع عليهم الماء حتى يغطيه وندخله الثلاجة حتى يبرد وينقع جيداً

ثم بعد ذلك نخرجه ونضع عليه عصير قمر الدين ونقلبه جيداً ثم نضعه فى الأكواب ويقدم بارداً.

سلطة الباذنجان المشوي مع البقوليات

المقادير:

فاصولياء حمراء

باذنجان مقطع مكعبات ومشوي

زيتون بالشطه

حمص

خيار مقطع مكعبات

سماق

بطاطس عيدان

الصوص:

زبادي

ثوم بودره

ليمون

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملح

صوص رانش

ملعقة كبيرة شطة

الطريقة: