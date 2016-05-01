نجوم ومشاهير

رمضان معانا أحلى اليوم الثامن عشر

by زينب سعد
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عصير الخوخ

عصير الخوخ

المقادير:

  • نصف كيلو خوخ
  • 6 ملاعق سكر ناعم
  • كوب صغير كريمة كاملة الدسم
  • ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

الطريقة:

  • يتم نزع البذور من الخوخ، ثم يقطع إلي قطع صغيرة ويوضع في إناء مجهز على نار متوسطة الحرارة ويترك على النار لمده 12 دقيقة
  • ثم يوضع في الخلاط الكهربائي مع إضافه السكر الناعم و يخلط جيداً ثم يوضع عصير الخوخ بالقرفة في قدر عميق و يدخل إلي البراد ويترك حتى يبرد لمدة ساعة
  • ثم يتم خفق الكريمة جيداً و يضاف عصير الخوخ بالقرفة إلي أكواب التقديم و من ثم يزين بالكريمة المجهزة .

سلطة البيبي كاروت

سلطة البيبي كاروت (الجزر الصغير)

المقادير:

  • ربع حبة خس أمريكي
  • 5 ملاعق ذره حلوه مسلوقة
  • 2 ملعقه كبيره بقدونس مفروم
  • نصف كيس جزر صغير

الصوص: 

عصير ليمون – ملح – خل – زيت زيتون يخلط ويوضع على الجزر حتى يتشرب الطعم . 

طريقة عمل السلطة:

  • يقطع الخس ويخلط مع الذرة ..
  • يضاف البقدونس إلى الجزر 
  • يصفى الجزر من الصوص ويوضع فوق الخس ويقدم بطبق ملائم للسلطة

 

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