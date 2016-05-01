رمضان معانا أحلى اليوم الثامن عشر

عصير الخوخ
المقادير:
- نصف كيلو خوخ
- 6 ملاعق سكر ناعم
- كوب صغير كريمة كاملة الدسم
- ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
الطريقة:
- يتم نزع البذور من الخوخ، ثم يقطع إلي قطع صغيرة ويوضع في إناء مجهز على نار متوسطة الحرارة ويترك على النار لمده 12 دقيقة
- ثم يوضع في الخلاط الكهربائي مع إضافه السكر الناعم و يخلط جيداً ثم يوضع عصير الخوخ بالقرفة في قدر عميق و يدخل إلي البراد ويترك حتى يبرد لمدة ساعة
- ثم يتم خفق الكريمة جيداً و يضاف عصير الخوخ بالقرفة إلي أكواب التقديم و من ثم يزين بالكريمة المجهزة .
سلطة البيبي كاروت (الجزر الصغير)
المقادير:
- ربع حبة خس أمريكي
- 5 ملاعق ذره حلوه مسلوقة
- 2 ملعقه كبيره بقدونس مفروم
- نصف كيس جزر صغير
الصوص:
عصير ليمون – ملح – خل – زيت زيتون يخلط ويوضع على الجزر حتى يتشرب الطعم .
طريقة عمل السلطة:
- يقطع الخس ويخلط مع الذرة ..
- يضاف البقدونس إلى الجزر
- يصفى الجزر من الصوص ويوضع فوق الخس ويقدم بطبق ملائم للسلطة
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