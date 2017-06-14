رمضان معانا أحلى اليوم التاسع عشر

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كوكتيل الطبقات

المقادير:

حبتان مانجو.

كوب وربع روب (زبادي)

4 ملاعق كبيرة عسل

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون

نصف ملعقة قشر ليمون مبشور

حبتان موز

10 حبات فراولة

كوب صغير ثلج (حسب الرغبة)

الطريقة

1- قشّري المانجو وقطّعيه إلى مكعبات ثمّ قشّري الموز وقطّعيه إلى دوائر.

2- نظّفي الفراولة جيداً ثمّ قطّعيها إلى نصفين.

3- ضعي في الخلاط الكهربائي المانجو وثلاثة أرباع كوب الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وربع ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض وثلج.

4- أخفقي جيداً حتى تتجانس المكوّنات ثمّ أسكبي المزيج بالتساوي بين كوبين.

5- نظّفي الخلاط ثمّ ضعي فيه الفراولة والكمية المتبقية من الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وربع ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض وثلج.

6- اسكبي المزيج في الأكواب بالتساوي حتى تحصلي على طبقتين من العصير.

استمتعى بكوكتيل الطبقات اللذيذ والمفيد.

سلطة الزهرة

المقادير :

3 جزرات مقطعات بشكل طولي

حبتان بصل أخضر مقطعتان حلقات .

3 حبات كوسا مقطعه بشكل طولي ومقلية .

حبتان باذنجان مقطعتان بشكل طولي ومقليتان .

حبة واحدة زهرة مقطعة لزهرات صغيرة ومقلية.

نصف حبة ملفوف بنفسجي

زيتون أي نوع أحضر أو أسود شرائح

علبة صغيرة ذرة .

بطاطس عيدان (حسب الرغبة)

الصوص:

علبة زبادي .

4 ملاعق لبنة .

ملعقة خردل .

ملعقتان مايونيز

ملعقتان زيت زيتون .

ملح + فلفل أسود .

الطريقة:



– نخلط الخضراوات مع بعض

– نضعها بصحن التقديم

– نرش على الوجه الصوص وتزين بالسماق وعيدان البطاطس..