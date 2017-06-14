رمضان معانا أحلى اليوم التاسع عشر

كوكتيل الطبقات
المقادير:
- حبتان مانجو.
- كوب وربع روب (زبادي)
- 4 ملاعق كبيرة عسل
- ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
- نصف ملعقة قشر ليمون مبشور
- حبتان موز
- 10 حبات فراولة
- كوب صغير ثلج (حسب الرغبة)
الطريقة
1- قشّري المانجو وقطّعيه إلى مكعبات ثمّ قشّري الموز وقطّعيه إلى دوائر.
2- نظّفي الفراولة جيداً ثمّ قطّعيها إلى نصفين.
3- ضعي في الخلاط الكهربائي المانجو وثلاثة أرباع كوب الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وربع ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض وثلج.
4- أخفقي جيداً حتى تتجانس المكوّنات ثمّ أسكبي المزيج بالتساوي بين كوبين.
5- نظّفي الخلاط ثمّ ضعي فيه الفراولة والكمية المتبقية من الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وربع ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض وثلج.
6- اسكبي المزيج في الأكواب بالتساوي حتى تحصلي على طبقتين من العصير.
استمتعى بكوكتيل الطبقات اللذيذ والمفيد.
سلطة الزهرة
المقادير :
- 3 جزرات مقطعات بشكل طولي
- حبتان بصل أخضر مقطعتان حلقات .
- 3 حبات كوسا مقطعه بشكل طولي ومقلية .
- حبتان باذنجان مقطعتان بشكل طولي ومقليتان .
- حبة واحدة زهرة مقطعة لزهرات صغيرة ومقلية.
- نصف حبة ملفوف بنفسجي
- زيتون أي نوع أحضر أو أسود شرائح
- علبة صغيرة ذرة .
- بطاطس عيدان (حسب الرغبة)
الصوص:
- علبة زبادي .
- 4 ملاعق لبنة .
- ملعقة خردل .
- ملعقتان مايونيز
- ملعقتان زيت زيتون .
- ملح + فلفل أسود .
الطريقة:
– نخلط الخضراوات مع بعض
– نضعها بصحن التقديم
– نرش على الوجه الصوص وتزين بالسماق وعيدان البطاطس..