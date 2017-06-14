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رمضان معانا أحلى اليوم التاسع عشر

بقلم الكاتبة زينب سعد

يونيو ١٤ ,٢٠١٧

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 كوكتيل الطبقات

كوكتيل الطبقات

المقادير:

  • حبتان مانجو.
  • كوب وربع روب (زبادي)
  • 4 ملاعق كبيرة عسل
  • ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
  • نصف ملعقة قشر ليمون مبشور
  • حبتان موز
  • 10 حبات فراولة
  • كوب صغير ثلج (حسب الرغبة)

الطريقة

1- قشّري المانجو وقطّعيه إلى مكعبات ثمّ قشّري الموز وقطّعيه إلى دوائر.

2- نظّفي الفراولة جيداً ثمّ قطّعيها إلى نصفين.

3- ضعي في الخلاط الكهربائي المانجو وثلاثة أرباع كوب الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وربع ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض وثلج.

4- أخفقي جيداً حتى تتجانس المكوّنات ثمّ أسكبي المزيج بالتساوي بين كوبين.

5- نظّفي الخلاط ثمّ ضعي فيه الفراولة والكمية المتبقية من الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وربع ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض وثلج.

6- اسكبي المزيج في الأكواب بالتساوي حتى تحصلي على طبقتين من العصير.
استمتعى بكوكتيل الطبقات اللذيذ والمفيد.

 سلطة الزهرة

سلطة الزهرة

المقادير :

  • 3  جزرات مقطعات بشكل طولي
  • حبتان بصل أخضر مقطعتان حلقات .
  • 3 حبات كوسا مقطعه بشكل طولي ومقلية .
  • حبتان باذنجان مقطعتان بشكل طولي ومقليتان .
  • حبة واحدة زهرة مقطعة لزهرات صغيرة ومقلية.
  • نصف حبة ملفوف بنفسجي
  • زيتون أي نوع أحضر أو أسود شرائح
  • علبة صغيرة ذرة .
  • بطاطس عيدان (حسب الرغبة)

الصوص:

  • علبة زبادي .
  • 4 ملاعق لبنة .
  • ملعقة خردل .
  • ملعقتان مايونيز
  • ملعقتان زيت زيتون .
  • ملح + فلفل أسود .

الطريقة:

– نخلط الخضراوات مع بعض

– نضعها بصحن التقديم

– نرش على الوجه الصوص وتزين بالسماق وعيدان البطاطس..

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