رمضان معانا أحلى اليوم الخامس

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عصير البرتقال بالجزر

من أفضل العصائر التي يمكنك بدء إفطارك بها هو عصير البرتقال بالجزر لأنه منعش ومغذي حيث يحتوي علي نسبة عالية من الألياف ويقدم لك العديد من المزايا الصحية. إذا كنت ترغب في الحصول علي جسم خالي من السموم، يمكنك التوجه إلي عصير البرتقال بالجزر للإستمتاع به لا تدعه يفوتك . كما يمكنك تجهيز عصير البرتقال بالجزر بسهولة في المنزل.

المكونات :

2 جزر صغير .

2 برتقال .

1/2 معلقة مسحوق الزنجبيل .

السكر (اختياري )

الطريقة:

القيام بتقشير البرتقال والجزر وغسلهم جيداً مع الحرص علي تقطيعهم إلي شرائح مناسبة الحجم .

تجهيز وعاء متوسط الحجم لإضافة قطع الجزر بداخله مع كمية مناسبة من الماء ووضعه علي النار لبضع دقائق .

قد يستغني البعض عن هذه الخطوة بإضافة الجزر مع البرتقال مباشرة إلي الخلاط ولكن هذه الخطوة من اختيارك وعلى حسب الرغبة.

بعد الإنتهاء من سلق الجزر يتم وضع قطع البرتقال مع الجزر والزنجبيل في وعاء الخلط والعمل علي خلطهم معاً جيداً حتي يصبح الخليط ناعم.

والآن حان وقت تصفية العصير بإستخدام المصفاة قبل التقديم والإستمتاع بالطعم الرائع

سلطة الخضروات الورقية بكرات الجبن

المقادير:

أغلب الخضروات الورقية الموجودة بالثلاجة

جرجير

رجلة

ملفوف احمر

جبنة فيتا تكوّر بزيت الزيتون بحجم متوسط وتغمس بالزعتر

الصوص:

عصير ليمون

ملعتقين خل أبيض

ملح

4 ملاعق زيت زيتون

بضع أوراق من النعناع

الطريقة

نخلط الخضار مع الصوص في وعاء كبير (صحن السلطة) ثم يوضع فوقها كرات الجبنة الفيتا

وتقدم بصحة وعافية