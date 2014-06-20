مطبخ

رمضان معانا أحلى اليوم السابع

by زينب سعد
شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

عصير كوكتيل بطعم الفراولة

عصير كوكتيل بطعم الفراولة

يحتوي عصير الكوكتيل على أكثر من نوع فاكهة مما يعطيه نسبة عالية من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الصائم من الألياف والمعادن

المقادير:

  • ربع كوب مانجو.
  • ربع كوب شمام.
  • ربع كوب فراولة.
  • ربع كوب ثلج مجروش.
  • نصف موزة.
  • قليل من الماء.
  • وعلى حسب الرغبة مقدار قطر “الشيرة”.
  • كوب آيس كريم بالفراولة.
  • قطع فواكه مقطعه مكعبات.

الطريقه:

نضع المقادير جميعها بالخلاط ماعدا الآيس كريم وقطع الفواكه ثم نضع العصير في كوب التقديم ثم نضع فيه مكعبات الفواكه و والآيس كريم فوقه

سلطة الطبقات

سلطة الطبقات

المقادير:

  • باقة بقدونـس
  • 1 خــس
  • كوب ذرة
  • 2 حبة بطاطـس قطع صغيرة
  • 1 فلفل رومي
  • باقة نعناع
  • نصف ملعقة سماق

الصـوص للزينة:

  • كوب زبادي
  • 2 ملعقة طعام مايونيز
  • 1 ملعقة طعام طحينه
  • ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • زعتر ناشف

الطريقة:

  • أول طبقة الخس والبقدونس والفلفل الرومي
  • ثاني طبقة توضع مكعبات البطاطــس بعد قليها
  • ثالث طبقة يوضع النعناع والذره
  • بعد رص هذه الطبقات نخلط مقادير الصوص ونرشها على طبقات السلطة
    ونزينها بالزعتر الناشف والسماق

You may also like

Leave a Comment