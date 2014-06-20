رمضان معانا أحلى اليوم السابع

عصير كوكتيل بطعم الفراولة
يحتوي عصير الكوكتيل على أكثر من نوع فاكهة مما يعطيه نسبة عالية من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الصائم من الألياف والمعادن
المقادير:
- ربع كوب مانجو.
- ربع كوب شمام.
- ربع كوب فراولة.
- ربع كوب ثلج مجروش.
- نصف موزة.
- قليل من الماء.
- وعلى حسب الرغبة مقدار قطر “الشيرة”.
- كوب آيس كريم بالفراولة.
- قطع فواكه مقطعه مكعبات.
الطريقه:
نضع المقادير جميعها بالخلاط ماعدا الآيس كريم وقطع الفواكه ثم نضع العصير في كوب التقديم ثم نضع فيه مكعبات الفواكه و والآيس كريم فوقه
سلطة الطبقات
المقادير:
- باقة بقدونـس
- 1 خــس
- كوب ذرة
- 2 حبة بطاطـس قطع صغيرة
- 1 فلفل رومي
- باقة نعناع
- نصف ملعقة سماق
الصـوص للزينة:
- كوب زبادي
- 2 ملعقة طعام مايونيز
- 1 ملعقة طعام طحينه
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
- زعتر ناشف
الطريقة:
- أول طبقة الخس والبقدونس والفلفل الرومي
- ثاني طبقة توضع مكعبات البطاطــس بعد قليها
- ثالث طبقة يوضع النعناع والذره
- بعد رص هذه الطبقات نخلط مقادير الصوص ونرشها على طبقات السلطة
ونزينها بالزعتر الناشف والسماق
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