رمضان معانا أحلى اليوم الثامن

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عصير البطيخ بأوراق النعناع

يحتوي عصير البطيخ على مادة الليكوبين المهمة لصحة القلب، والجلد، وكذلك يساعد في الوقاية من السرطان؛ فهذه المادة تعد هي المسؤولة عن إعطاء البطيخ لونه الأحمر من الداخل، وهي مادة تصنف ضمن مضادات الأكسدة القوية، والمعروفة بحمايتها للقلب والأوعية الدموية.

المقادير

نصف بطيخة.

سكر أبيض ناعم (حسب الرغبة).

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الزنجبيل.

ملعقتان صغيرتان عصير ليمون.

أوراق نعناع خضراء طازجة للتزيين

مكعبات ثلج للتقديم.

طريقة التحضير:

1 – انزعي البذور من البطيخ وقطعيه إلى قطع صغيرة .

2 – أحضري الخلاط الكهربي، ضعي فيه قطع البطيخ، الزنجبيل، كمية السكر التي ترغبينهاا وعصير الليمون واخلطي جيداً.

3 – ضعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم ثم صبّي عصير البطيخ وضعي أوراق النعناع علىى سطح الكوب .

4 – قدمي العصير لعائلتك واستمتعي بالمذاق الرائع .

سلطة البطاطس بالبيستو

المقادير:

1 ملعقةبيستو

بطاطس مسلوقة مكعبات

1ملعقة مايونيز

ملح

2 حبة بصل أخضر

عصير ليمونة

الطريقة:

تسلق البطاطس المكعبات وتصفى

يضاف إليها ملعقة بيستو وملعقة مايونيز وعصير الليمون وملح

وترش بالبصل الأخضر المفروم

تقدم باردة

لـ إعداد صوص البيستو بالمنزل

صوص البيستو

المقادير:

حزمتين سبانخ

لوز محمص يعادل كمية السبانخ

جبنة بارميزان تقريباً خمس ملاعق طعام

زيت زيتون

ملح

الطريقة لعمل الصوص: