رمضان معانا أحلى اليوم التاسع

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عصير المانجو بالليمون والعسل

المقادير:

ثمرتا مانجو.

كوب ونصف الكوب من الماء البارد.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

مكعبات ثلج.

أوراق نعناع للتزيين.

شرائح ليمون للتزيين.

طريقة التحضير:

1 – اغسلي المانجو جيداً، قشريها وقطعيها إلى مكعبات صغيرة.

2 – أحضري خلاطاً كهربائياً، ضعي فيه قطع المانجو والماء البارد، واخلطي ليصبح القوام سميكاً وليس سائلا.

3 – اخلطي العسل والليمون في كوب ثم أضيفيه إلى المانجو مع مكعبات الثلج واخلطي مرة واحدة فقط حتى يصبح الثلج مجروشاً ولا يذوب.

4 – ضعي المانجو في أكواب التقديم وضعي شرائح الليمون وأوراق النعناع للتزيين”يمكنك الاستغناء عن الليمون والنعناع حسب رغبتك”.

سلطة الخس بالزعتر

المقادير:

خس أمريكي أو خس عادي مقطع طولياً ..

زيتون شرائح سواء أخضر أو أسود

خبز مقطع ومقلي على النار مع زيت الزيتون

الزعتر – كمية الزعتر كثيرة – تغطي الخبز تماماً

التتبيلة”الصوص”:

علبة زبادي

علبة صوص رانش للسلطات

نصف حزمة شبت ويمكن ستبداله بالبقدونس أو الكزبرة

ملعقتين زعتر

قليل من الملح ونصف ليمونة وملعقة زيت زيتون..

الطريقة

نخلط مقادير الصوص بالخلاط إلى أن يصبح اللون أخضر

نضع في الطبق الخس ونرش عليه زيت الزيتون ونضع عليه الخبز المحمص ثم نسكب الصوص عليه

ونعود لنكرر نفس الطبقات ..

آخر طبقة نرش عليها قليل من البابريكا والزعتر