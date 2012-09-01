رمضان معانا أحلى اليوم التاسع

عصير المانجو بالليمون والعسل
المقادير:
- ثمرتا مانجو.
- كوب ونصف الكوب من الماء البارد.
- نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- مكعبات ثلج.
- أوراق نعناع للتزيين.
- شرائح ليمون للتزيين.
طريقة التحضير:
1 – اغسلي المانجو جيداً، قشريها وقطعيها إلى مكعبات صغيرة.
2 – أحضري خلاطاً كهربائياً، ضعي فيه قطع المانجو والماء البارد، واخلطي ليصبح القوام سميكاً وليس سائلا.
3 – اخلطي العسل والليمون في كوب ثم أضيفيه إلى المانجو مع مكعبات الثلج واخلطي مرة واحدة فقط حتى يصبح الثلج مجروشاً ولا يذوب.
4 – ضعي المانجو في أكواب التقديم وضعي شرائح الليمون وأوراق النعناع للتزيين”يمكنك الاستغناء عن الليمون والنعناع حسب رغبتك”.
سلطة الخس بالزعتر
المقادير:
- خس أمريكي أو خس عادي مقطع طولياً ..
- زيتون شرائح سواء أخضر أو أسود
- خبز مقطع ومقلي على النار مع زيت الزيتون
- الزعتر – كمية الزعتر كثيرة – تغطي الخبز تماماً
التتبيلة”الصوص”:
- علبة زبادي
- علبة صوص رانش للسلطات
- نصف حزمة شبت ويمكن ستبداله بالبقدونس أو الكزبرة
- ملعقتين زعتر
- قليل من الملح ونصف ليمونة وملعقة زيت زيتون..
الطريقة
- نخلط مقادير الصوص بالخلاط إلى أن يصبح اللون أخضر
- نضع في الطبق الخس ونرش عليه زيت الزيتون ونضع عليه الخبز المحمص ثم نسكب الصوص عليه
ونعود لنكرر نفس الطبقات ..
آخر طبقة نرش عليها قليل من البابريكا والزعتر
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