رمضان معانا أحلى اليوم الثالث

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شراب التوت (الفيمتو)

يعتبر مشروب الفيمتو من المشروبات الشهيرة في شهر رمضان يقبل على تناوله الكثيرين وعلى الأخص الصغار حيث يشجعهم على الصيام ليفطروا على هذا الشراب البارد اللذيذ المحبب إليهم.. إليكم طريقة إعداده

المقادير

نصف كوب من شراب الفيمتو المركز

يضاف اليه لتر ونصف من الماء المثلج

3 ملاعق سكر (حسب الرغبة)

الطريقة

تخلط المقادير جيداً ويترك في الثلاجة ليظل بارداً إلى حين موعد الفطور

سلطة المقالي بالحمص

المقادير:

رغيف خبز عربي مقطع مربعات

1 باذنجان غير مقشر مقطع مربعات

1بطاطس مقطع مربعات

1 خس شرائح رقيقة

1 بصل شرائح رقيقة

2 خيار شرائح رقيقة

نصف كوب حمص مسلوق

1علبه ذرة صغيرة

الصلصه:

نصف كوب زبادي

نصف كوب مايونيز

4 فصوص ثوم مهروس

1ملعقة صغيره ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:

1-اقلي الخبز والبطاطس والباذنجان

2-في طبق التقديم ضعي الخس بحيث يغطي الطبق

3-وزعي فوقه نصف مقدار شرائح البصل

4- وزعي نصف شرائح الخيار

5- وزعي فوقه نصف كمية الخبز

6- وزعي مكعبات البطاطس

7- وزعي مكعبات الباذنجان

8- وزعي بقية شرائح الخيار

9- وزعي بقية الخبز

10- وزعي الحمص والذرة

11- وزعي بقية شرائح البصل

12- الصلصة: ضعي الزبادي والمايونيز والثوم والملح والفلفل الأبيض وعصير الليمون ، قلبي إلى أن تختلط المكونات مع بعضها واسكبيها فوق السلطة.

للزينة: سماق و بقدونس