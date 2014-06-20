فوز فندق ومنتجع جميرا المسيلة بعدة جوائز في حفل الفنادق الفاخرة

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حاز فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، هذا العام على مجموعة من أهم الجوائز بفضل المستوى الإستثنائي في مجال المطاعم، ومنتجع تاليس سبا الوجهة المثلى للاسترخاء في الكويت، إضافة إلى تميزه في مجال إستضافة المؤتمرات والفعاليات. وتأتي هذه الجوائز لتؤكد المكانة المتميزة التي يتمتع بها الفندق في مجال الفنادق الفخمة. وقد فاز المنتجع الرائد مؤخراً بجائزة أفضل فندق فاخر في الكويت للسنة الثانية على التوالي في حفل ’جوائز الفنادق الفاخرة العالمية‘، والذي إستضافته العاصمة القطرية الدوحة في 29 أكتوبر 2016.

وقال هاكان بتك المدير العام للفندق، والذي حضر الحفل وتسلّم الجائزة: “نحن فخورون جداً بفوزنا بجائزة أفضل منتجع شاطئي في الكويت للسنة الثانية على التوالي، والتي تأتي تتويجاً للجهود الجماعية التي يبذلها فريق العمل في الفندق، وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بشكر خاص إلى ضيوفنا وإلى زملائنا في قطاع الفنادق الفخمة، لاختيارهم لنا كأفضل فندق في هذه الفئة. إن هذه النتائج المتميزة ستزيد من التزامنا في مواصلة تقديم تجارب إستثنائية لا تنسى لضيوفنا، كما ستكون حافزاً يدفعنا للبناء على إنجازاتنا”.

إضافة إلى ذلك، فاز فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة والذي يعد الفندق الأجمل إطلالةً في الكويت، بجائزتَي الفندق الفاخر في الكويت وأفضل فندق فاخر بيئي في الكويت، ضمن جوائز نمط الحياة الفخم. كما وقع الإختيار على فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة للفوز بالجائزة عن فئة أفضل فندق في عالم الأعمال للسنة الثالثة على التوالي، تقديراً لتميزه في مجال إستضافة الإجتماعات والفعاليات، وذلك ضمن جوائز السفر العالمية التي يتم منحها من خلال تصويت الخبراء في مجال السياحة والسفر حول العالم.

أما في مجال المطاعم المتميّزة، فقد فاز مطعم ’سولت‘ للمأكولات البحرية والعالمية بجائزة المطبخ الدولي المتنوع ضمن الجوائز العالمية للمطاعم الفاخرة كما أُختير منتجع تاليس سبا الصحي، مقصد الإسترخاء الحائز على العديد من الجوائز، من قبل رواد المنتجعات كـ أفضل منتجع صحي وأفضل منتجع للإستجمام في الكويت للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الجوائز العالمية للمنتجعات الفاخرة. ويقدم المنتجع، الذي يعد الوجهة المثلى لتجارب الإستجمام والإسترخاء الفريدة، لضيوفه علاجات مصممة وفق متطلباتهم الشخصية لتلائم إحتياجاتهم ورغباتهم.

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