فريق الطهو الخاص بالجميرا يحطم الرقم القياسي ويحصد 20 جائزة

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تنافس فريقٌ من نخبة طهاة فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة ضمن سلسلة من عروض الطهو الحية، فازوا خلالها بما مجموعه 20 ميدالية ضمن الدورة السادسة من معرض ’هوريكا‘ الرائد في الكويت بمجال الأغذية والمشروبات، والذي يكرم الجهات المتميزة في قطاعات الفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية.

ونجح فريق طهاة الفندق بقيادة سيركان يالكانبسان، الشيف التنفيذي الجديد، في زيادة حصة الفندق من الجوائز الموزعة هذا العام، مع خمس جوائزٍ ذهبية ضمن منافسة كعكة الزفاف وتقديم ثلاث أطباق متنوعة من الحلويات والمسابقات الحية لإعداد الباستا وأطباق اللحوم. كما حصد الفريق ست ميداليات فضية في مسابقة تحضير كعكات المناسبات ومنافسة إعداد السوشي والأطباق الباردة ومسابقة إعداد المازة الباردة ومنافسة الطهو بمكونات السلة.

كما حاز الفريق على سبع ميداليات برونزية ضمن فئات الإعداد الحي للسندويش والطهو بمكونات السلة، وفئة تحضير قائمة من ستة أطباق، وفئة المحطات الحية لإعداد الأطباق الآسيوية وفئة الطهو الحي للباستا وتحضير المازة الباردة، وتقديم ثلاث أطباق متنوعة من الحلويات، بالإضافة إلى حصول الفريق على جائزة ’بويكر‘ لنظافة وسلامة الأطعمة ضمن فئات الإعداد المباشر للسندويش ومحطات الطهو الحية لإعداد الأطباق الآسيوية.

وتعليقاً على هذه المناسبة قال هاكان بتك، المدير العام: “نحن فخورون جداً بفريق الطهاة الذي أثبت تميزه المستمرّ خلال المشاركة في أحد أهم المعارض المرموقة في قطاع الضيافة، وقد أثبت فريقنا التزامه المستمر بالتميز في مجال الطهوـ وتفانيه الاستثنائي في خدمة ضيوفنا لتقديم تجربة مثالية لا تنسى، وأرغب بتهنئتهم والثناء على جهودهم المبذولة لبلوغ هذه المرحلة المذهلة من الإبداع والشغف المستمر في أدائهم”.

تجدر الإشارة إلى أنّ المنافسات قد شهدت مشاركة أكثر من 20 طاهي من الفندق عبر الفئات المختلفة في هذه الدورة، وقد خضع المشاركون لتقييم لجنة تحكيم تضم عدداً من الطهاة العالميين في الشرق الأوسط وأوروبا إلى جانب أعضاء من الرابطة العالمية لجمعية الطهاة.

جدير بالذكر أن مجموعة جميرا تدير للضيافة العالمية الفاخرة والعضو في دبي القابضة، محفظة تضم مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالمية المستوى، تشمل مشروعها الأبرز فندق برج العرب جميرا. وتدير المجموعة منشآت فندقية في دبي وأبوظبي والإمارات والكويت بالشرق الأوسط، و باكو وفرانكفورت واسطنبول ولندن ومايوركا (اسبانيا) في أوروبا، والمالديف وشنغهاي في آسيا. كما تتولى جميرا إدارة العديد من العلامات الفريدة تشمل الوحدات السكنية الفاخرة كاملة الخدمات “جميرا ليفنج” بمنشآت في لندن ودبي، وعلامة الفنادق العصرية “فينو”، والمنتجعات الصحية “تاليس سبا”، وحديقة الألعاب المائية “وايلد وادي”، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، وبرنامج ولاء العملاء العالمي “سيريوسSirius”.

لمحات عن فندق ومنتجع جميرا شاطىء المسيلة:

يقع فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة على مسافة عشر دقائق فقط من مطار الكويت الدولي وبالقرب من مركز المال والأعمال وكبرى مراكز التسوق بالعاصمة الكويتية. ويتألف المنتجع الشاطئي، من 316 غرفة وجناح و80 جناحاً سكنياً و12 فيلا فاخرة، ويحتوي على ستة مطاعم إلى جانب مقاهي وقاعات ومنتجع صحي “تاليس سبا” على مساحة 3500 متر مربع، مع شاطئ خاص لمسافة 200 متر، وبركتي سباحة ومنطقة مخصصة للعب الأطفال. إضافة إلى مرافق واسعة لاستضافة المؤتمرات والاحتفالات، أهمها صالة زفاف تمتد على مساحة 1950 متر مربع.