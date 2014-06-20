جاستين بيبر يتحول إلى ملاكم

شارك

يبدو أن النجم جاستين بيبر يملك موهبة أخرى غير الغناء فقد كشف عن موهبته في الملاكمة حيث وجه لكمة قوية لأحد معجبيه كان يحاول مصافحته، أمام عدسات الكاميرات، وحدث ذلك خلال تأهب المطرب الكندي لمغادرة إحدى حفلاته الغنائية، التي أحياها في ستاد “بالاو سانت خوردي” بإسبانيا، وللفنان كما هو معروف إعلاميا سوابق في الإتيان بسلوك مثير للجدل، على غرار السياقة المتهورة.

انتشرت تلك الحادثة،عبر مختلف وسائل الإعلام و أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول سبب عدوانية سلوك المطرب جاستين بيبر،وتداول الفيديو المصور للحادثة أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوه بشكل مكثف وعلى نطاق واسع، فقد تضمن الفيديو لقطات لحظة تسديد المطرب جاستين للكمة، نحو وجه أحد معجبيه، والذي حاول الاقتراب منه، عندما كان داخل سيارته، فلم يتمالك جاستين بيبر نفسه، وأخرج دون أن يفكر في عواقب ما يفعله، يده من نافذة سيارته ليوجه لكمة قوية، صوب وجه المعجب، وترك الضحية ينزف الدم.

ومن يعرف المطرب يؤكد بأن سلوكه يتسم نوعا ما بالعنف، ويصبح أحيانا غير مسؤول ويفتقد للباقة والهدوء، على خلفية إقدامه في أحد الوقائع بإلقاء الميكرفون في وجه جمهوره، في خضم إحيائه لحفل غنائي في مدينة مانشيستر الإنجليزية، حيث قام بمطالبة أحد المعجبين بالتوقف عن الحديث ومواصلة الغناء.

كما لا يمكن للإعلام أن ينس، قضية تعديه على المصور الصحفي مانويل مانوس، والتي رفعها المصور على بيبر عام 2014، واتهمه مع حارسه الخاص بالتعدي عليه، وتكسير الكاميرا الخاصة به. وبسبب ذلك أجل المطرب الكندي في أكتوبر 2016 جولته الغنائية، التي كان مقررا أن يقوم بإحيائها، بسبب صدور في حقه أمرا قضائيا يحتم عليه الخضوع إلى محكمة فلوريدا، إلى جانب أنه تم القبض عليه متلبسا بسبب القيادة المتهورة.

شارك

Comments

comments