جاستن بيبر يحصد أكبر عدد من جوائز “إم.تي.في” أوروبا

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وكالات

رُشح جاستن بيبر لخمس فئات بجوائز، وفاز بثلاث منها وهي “أضخم عدد معجبين” و”أفضل أداء كندي” و”أفضل أغنية” على أغنيته “سوري”.

وتفوق جاستن بيبر على ليدي جاجا بحصد أكبر عدد من جوائز “إم.تي.في” أوروبا للموسيقى في روتردام لقوة الدعم الذي يحظى به من معجبيه “البليبرز”.

وفازت ليدي جاجا، بجائزتي “أفضل مغنية” و”أفضل مظهر”، وفاز فريق “جرين داي” بجائزة “جلوبال أيكون” وهي جائزة عن مجمل أعماله وقد تم ترشيح الفريق في فئة “أفضل أداء حي” إلا أن الجائزة ذهبت لفريق “توينتي وان بايلوتس” الأميركي الصاعد الذي فاز أيضا في فئة “أفضل بديل”، وفاز فريق الروك “كولدبلاي” بجائزة “أفضل روك” وفاز المغني دريك بجائزة “أفضل هيب هوب، أما بيونسيه التي رشحت في خمس فئات لم تفز بأي جائزة، وفاز النجم الكندي ذا ويكند بجائزة “أفضل فيديو” على فيديو أغنيته (ستاربوي)، كما فاز الكندي شون ميندز في فئة “أفضل مغن”.

يذكر أنه تم تلوين الجوائز باللون الأرجواني تكريما للمغني الراحل برنس الذي توفي في أبريل الماضي.

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