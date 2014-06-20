متفوقاً على نجوم العالم…..جاستين بيبر المطرب الأكثر ثراءاً ونجاحاً ومتابعة

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تصدر النجم الكندي الشاب جاستين بيبر، قائمة الـ”Box Power list” لعام 2017، حيث صار بذلك واحداً من أكثر النجوم في العالم نجاحاً فى صناعة الموسيقى، وأكثر المطربين ثراءاً ومتابعة وأوسعهم انتشاراً، وبهذا يكون متفوقاً على عدد من أهم نجوم العالم، الذين وضعوا بصمة قوية في عالم الموسيقى والغناء، مثل النجمة ريهانا التى جاءت بالمركز الثانى ثم مغنى الراب دريك الذي احتل المركز الثالث، علماً بأن جاستين لم يتعدى ال23 ربيعاً، لكنه قلب جميع التكهنات وتربع على عرش المطرب الأفضل والأنجح عالميًا.

اللافت للانتباه أن النجم الكبير بإنجازاته والصغير في سنه جاستين بيبر، حقق هذا التميز وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، وصار بذلك الأفضل من حيث الثروة وكذلك من حيث عدد المعجبين، وفوق كل ذلك وصف بأنه أكثر النجوم في العالم نجاحاً في صناعة الموسيقى، وتمكن بهذا التألق من التفوق على عدد معتبر من أهم نجوم العالم، الذين تركوا بصمتهم الخالدة في عالم الموسيقى والطرب على غرار النجمة ريهانا، التي احتلت المرتبة الثانية، واكتفى مطرب الراب دريك بالمرتبة الثالثة، وحازت النجمة بيونسيه المركز الرابع، وجاءت آديل في المركز الخامس أما المركز السادس فذهب إلى المطرب “coldplay”، ثم تبعه جاستين تيمبرليك في المرتبة السابعة، وتذيل الترتيب في المركز العاشر فريق وان دايركشن الغنائى الشهير.

قام معدو هذه القائمة بالاعتماد والأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل، نذكر منها عائدات الأعمال التي يقدمها كل فنان، ومدى تأثيره في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد مع المعجبين، ويرصد حجم الثروة التي تم جنيها والجوائز التي ظفر بها. ومازال هذا النجم يستمر في تحقيق النجاحات الكبيرة.