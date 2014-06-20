طريقة عمل الكبسة والمقلوبة

الكبسة هي أشهر الأكلات السعودية والخليجية. يتم طهي اللحم جيداً حتى يسقط وحده من على العظم. تتسم الكبسة بكثرة التوابل المستخدمة مما يضيف إليها مذاقاً غنياً ومميزاً. يمكنك إستبدال الدجاج باللحم الضاني للتنويع.
- ١ كج لحم ضاني بالعظم
- ٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمس
- ١ طماطم متوسطة، مقطعة قطع صغيرة
- ١ بصلة متوسطة، مقطعة
- ١ ملعقة صغيرة كمون
- ٤ حبات حبهان
- ١/٢ ملعقة صغيرة فلفل اسود
- قليل من الملح
- ١ عود قرفة
- ٨ ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- ١ مكعب مرقة
- ١ ملعقة صغيرة زنجبيل
- ١ كوب أرز باسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة
- قليل من الزعفران
- ٤ حبات قرنفل
الطريقة:
- في إناء كبير، اسلقي اللحم على نار عالية
- عندما ينضج اللحم، ارفعيه من النار، وقومي بتصفية المرقة واحفظيها جانباً.
- سخني الزيت في وعاء على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.
- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.
- أضيفي اللحم واطهيه لمدة دقيقة مع التوابل.
- أضيفي الأرز وضعيه برفق في قاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.
- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي،
- خفضي درجة الحرارة واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز.
- قدميها ساخنة.
المقلوبة.. أرز بالدجاج والباذنجان:
تتكون أساساً من الباذنجان المقلي والأرز مع اللحم أو الدجاج. تُسمي المقلوبة لأنها تقلب بعد الطهي بحيث تظهر طبقات اللحم والباذنجان والأرز.
- كيلو قطع لحم أحمر متوسطة الحجم أو مكعبات دجاج مخلي
- 2 كوب أرز مصري أو بسمتي
- 2 ثمرة باذنجان كبيرة، ويفضل الحبة الطويلة
- 2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح “حسب الرغبة”
- 3 بصلات متوسطة إحداها لسلق اللحم
- بهارات ( هيل حب- هيل مطحون- قرفة- فلفل أسود- كركم- عود قرفة- ورق لورا)
- عود كرفس ، لسلق اللحم (اختياري)
- صنوبر للتزيين
- زيت للقلي
الطريقة:
- يغسل الباذنجان ويقطع شرائح طولية ويوضع في مصفاة ويرش بالملح ويترك لمدة 20 دقيقة لينزل منه الماء.
٢- يوضع البصل مع قليل من الزيت علي النار لمدة دقيقة ويقلب ثم يضاف إليه قطع اللحم حتى يصبح لونه داكنًا مع البصل ثم يقلب على الجانب الأخر.
٣- يضاف الماء الساخن (والكرفس) وورق اللورا وعود القرفة والهيل والفلفل والملح وتسلق حتي النضح .
٤- تصفي قطع اللحم من الشوربة وتوضع جانباً (يمكن تحميرها حسب الرغبة).
٥- تُقلى شرائح الباذنجان ثم توضع علي ورق مطبخ ليشرب الزيت الزائد وتترك جانباً. وتشوح شرائح البطاطس أيضاً ولا يجب تسويتها تماماً.
٦- تُقلى شرائح البصل في الزيت حتى تحمر وترفع وتصفى.
٧- يُغسل الأرز وينقع لمدة عشر دقائق ثم يصفي.
٨- في إناء الطهي يوضع ملعقتين من الزيت ثم ترص شرائح الباذنجان في القاع والجوانب ومعها شرائح البطاطس.
٩- في الطبقة الثانية ترص شرائح البصل المقلية.
١٠- ترص قطع اللحم المسلوقة أو المحمرة.
١١- توضع طبقة أخري من الباذنجان.
١٢-أخيراً يُزين الأرز بالكركم والقرفة ويضاف فوق الطبقات السابقة.
١٣- يُضاف مرق اللحم علي مراحل حتي لا تفسد طبقات المقلوبة (نفس كمية الأرز المصري أو الضعف للأرز البسمتي).
١٤- تُوضع على نار متوسطة حتي يتشرب المرق ثم علي نار هادئة حتى تمام النضج.
١٥- تُجهز صينية كبيرة للتقديم تُوضع أعلى الإناء وهو ساخن ثم يقلب ويرفع الإناء بعناية.
١٦- يحمر بعض الصنوبر والمكسرات ويرش علي السطح.
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