طريقة عمل الكبسة والمقلوبة

كيلو قطع لحم أحمر متوسطة الحجم أو مكعبات دجاج مخلي

2 كوب أرز مصري أو بسمتي

2 ثمرة باذنجان كبيرة، ويفضل الحبة الطويلة

2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح “حسب الرغبة”

3 بصلات متوسطة إحداها لسلق اللحم

بهارات ( هيل حب- هيل مطحون- قرفة- فلفل أسود- كركم- عود قرفة- ورق لورا)

عود كرفس ، لسلق اللحم (اختياري)



صنوبر للتزيين

زيت للقلي

الطريقة:

يغسل الباذنجان ويقطع شرائح طولية ويوضع في مصفاة ويرش بالملح ويترك لمدة 20 دقيقة لينزل منه الماء.

٢- يوضع البصل مع قليل من الزيت علي النار لمدة دقيقة ويقلب ثم يضاف إليه قطع اللحم حتى يصبح لونه داكنًا مع البصل ثم يقلب على الجانب الأخر.

٣- يضاف الماء الساخن (والكرفس) وورق اللورا وعود القرفة والهيل والفلفل والملح وتسلق حتي النضح .

٤- تصفي قطع اللحم من الشوربة وتوضع جانباً (يمكن تحميرها حسب الرغبة).

٥- تُقلى شرائح الباذنجان ثم توضع علي ورق مطبخ ليشرب الزيت الزائد وتترك جانباً. وتشوح شرائح البطاطس أيضاً ولا يجب تسويتها تماماً.

٦- تُقلى شرائح البصل في الزيت حتى تحمر وترفع وتصفى.

٧- يُغسل الأرز وينقع لمدة عشر دقائق ثم يصفي.

٨- في إناء الطهي يوضع ملعقتين من الزيت ثم ترص شرائح الباذنجان في القاع والجوانب ومعها شرائح البطاطس.

٩- في الطبقة الثانية ترص شرائح البصل المقلية.

١٠- ترص قطع اللحم المسلوقة أو المحمرة.

١١- توضع طبقة أخري من الباذنجان.

١٢-أخيراً يُزين الأرز بالكركم والقرفة ويضاف فوق الطبقات السابقة.

١٣- يُضاف مرق اللحم علي مراحل حتي لا تفسد طبقات المقلوبة (نفس كمية الأرز المصري أو الضعف للأرز البسمتي).

١٤- تُوضع على نار متوسطة حتي يتشرب المرق ثم علي نار هادئة حتى تمام النضج.

١٥- تُجهز صينية كبيرة للتقديم تُوضع أعلى الإناء وهو ساخن ثم يقلب ويرفع الإناء بعناية.

١٦- يحمر بعض الصنوبر والمكسرات ويرش علي السطح.