محمود كهربا يغرم ب500 ألف جنيه بسبب “رامز تحت الأرض”

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لم تكن مشاركة نجم نادي الزمالك، والمعار لصفوف فريق الاتحاد السعودي، محمود عبد المنعم كهربا، في برنامج المقالب الرمضاني “رامز تحت الأرض، للنجم المصري رامز جلال الذي اكتسب شهرة كبيرة، حيث استضاف معه في الحلقة الثانية لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، بردا وسلاما عليه على اعتبار أنه تعرض إلى تغريم من طرف رئيس نادي الزمالك بنحو 500 ألف جنيه، حسب ما نقلته مصادر إعلامية مصرية، وصار نجم كرة القدم المصري في موقف حرج بعد استياء مسؤولي فريقه الأصلي من ظهوره من دون أخذ ترخيص بذلك.

اتخذ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مباشرة بعد ظهور اللاعب الموهوب محمود عبد المنعم كهربا في برنامج المقالب الرمضاني رامز تحت الأرض، قرار تغريم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمبلغ مالي ضخم يناهز ال 500 ألف جنية.

وبرر مسؤول نادي الزمالك مرتضى منصور هذا القرار العقابي في حق أحد ألمع نجوم فريقه، بفعل ظهوره على إحدى القنوات الفضائية العربية من دون إذن من النادي.

يذكر ان اللاعب الشاب الموهوب كهربا انتقل في يونيو 2016 إلى نادي الاتحاد السعودي معارا وقادما من نادي الزمالك لمدة موسم واحد مقابل 1.25 مليون دولار، وحقق نجاحا كبيرا ولفت الأنظار خلال فترة إعارته، حيث سجل لنادي الاتحاد 18 هدفا في 24 مباراة لعبها في صفوف هذا الفريق، الذي تمكن من الفوز بكأس ولي العهد لأول مرة بعد غياب لا يقل عن 13 عام، وفي رصيد هذا اللاعب الذي يبلغ من العمر 23عاما كأس مصر 2015.