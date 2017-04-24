الساحر كمال داني وراء الإطلالات المتألقة لأبرز النجمات العربيات

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تحرص النجمات العربيات على وجه الخصوص، على الظهور بكامل أناقتهن وجمالهن، ويبحثن في سبيل ذلك عن خبير تجميل محترف بلمسة خاصة، ويتردد كثيراً اسم خبير التجميل اللبناني كمال داني، بعد أن تمكن من التمتع بسمعة طيبة، حيث توسعت دائرة النجمات اللائي اخترن التعاون معه والظهور بلمسته الدقيقة، وقائمة النجمات طويلة، ويمكن ذكر في هذا المقام حرص مايا دياب على الظهور بلوك متجدد، ولم تجد ذلك إلا من خلال أنامل ونصائح كمال داني، وانضمت إليها كل من نادين نسيب نجيم وشيرين عبد الوهاب..

يحقق كمال داني في الوقت الراهن، الكثير من النجاح بفضل تألق إطلالات العديد من الفنانات اللائي يتعاون معهن، نذكر من بينهن آخر إطلالة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في الحلقة النهائية لبرنامج “أرب أيدول”، حيث يعد تعاونها الأول من نوعه مع كمال داني، واختار لها الظهور بمكياح ترابي، وحرص فيه على إبراز جمال العينين، وبدت شيرين جميلة وساحرة الإطلالة.

حدث منذ بضعة أشهر أن الفنانة مايا دياب قد تحدثت عن تعاونها مع خبير التجميل كمال، فقد كانت دائمة البحث عمن يمنحها لوك متجدد باستمرار، وأنها وجدت ضالتها لدى خبير التجميل كمال داني، وتخلت بذلك عن خبير التجميل، الذي كانت تتعاون معه، علماً أنها لا تغير بسهولة خبير التجميل الذي تقرر التعاون معه.

وتحرص الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الاعتماد على الخبير كمال في تقديم مختلف إطلالتها، وأغلب صورها التي تلتقط للمجلات العربية يكون ماكياجها من اختياره، إلى جانب بصمته في صور إعلانات “بيلا” التي قامت نادين بالترويج لها إعلامياً كوجه إعلاني جديد لهذه الماركة.