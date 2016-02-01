حساء الكرفس الصحي اللذيذ

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تقدم لك إختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي حساء الكرفس الصحي، لتنعمي وعائلتك بفوائده الكبيرة على الصحة.

الكمية تكفي 3 أشخاص

عدد السعرات الحرارية للحصة الواحدة 142 سعرة حرارية

المقادير:

5 بصلات خضراء أو من نبات الكراث

كيلو طماطم مقشّر ومقطّع

حبّة كرنب

4 حبّات فلفل أخضر رومي

حزمتان كبيرتان من رأس الكرفس

مكعّبان من شوربة الخضار

القليل من الملح والفلفل والكاري والبقدونس

طريقة عمل حساء الكرفس:

تقطّع الخضراوات قطعاً صغيرة. تُغمر بالماء المغلي، ثمَّ تُترك لتغلي مدة 10 دقائق قبل أن يتم تخفيض الحرارة. يُترك الحساء على النار إلى حين نضوجه.