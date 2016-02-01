حساء الكرفس الصحي اللذيذ

تقدم لك إختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي حساء الكرفس الصحي، لتنعمي وعائلتك بفوائده الكبيرة على الصحة.
الكمية تكفي 3 أشخاص
عدد السعرات الحرارية للحصة الواحدة 142 سعرة حرارية
المقادير:
- 5 بصلات خضراء أو من نبات الكراث
- كيلو طماطم مقشّر ومقطّع
- حبّة كرنب
- 4 حبّات فلفل أخضر رومي
- حزمتان كبيرتان من رأس الكرفس
- مكعّبان من شوربة الخضار
- القليل من الملح والفلفل والكاري والبقدونس
طريقة عمل حساء الكرفس:
تقطّع الخضراوات قطعاً صغيرة. تُغمر بالماء المغلي، ثمَّ تُترك لتغلي مدة 10 دقائق قبل أن يتم تخفيض الحرارة. يُترك الحساء على النار إلى حين نضوجه.
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