مطبخ

حساء الكرفس الصحي اللذيذ

by ريما لمع
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حساء الكرفس الصحي

تقدم لك إختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي حساء الكرفس الصحي، لتنعمي وعائلتك بفوائده الكبيرة على الصحة.

الكمية تكفي 3 أشخاص
عدد السعرات الحرارية للحصة الواحدة 142 سعرة حرارية

المقادير:

  • 5 بصلات خضراء أو من نبات الكراث
  • كيلو طماطم مقشّر ومقطّع
  • حبّة كرنب
  • 4 حبّات فلفل أخضر رومي
  • حزمتان كبيرتان من رأس الكرفس
  • مكعّبان من شوربة الخضار
  • القليل من الملح والفلفل والكاري والبقدونس

طريقة عمل حساء الكرفس:

تقطّع الخضراوات قطعاً صغيرة. تُغمر بالماء المغلي، ثمَّ تُترك لتغلي مدة 10 دقائق قبل أن يتم تخفيض الحرارة. يُترك الحساء على النار إلى حين نضوجه.

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