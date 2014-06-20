عاجل وفاة كريمة مختار…. وداعا ماما نونا

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أذاع التلفزيون المصري منذ قليل خبر وفاة الممثلة القديرة كريمة مختار. وتعد كريمة مختار من أشهر الممثلات اللاتي قدمن دور الأم سواء في السينما أو على خشبة المسرح وحتى بالدراما التلفزيونية.

تنتمي الراحلة إلى جيل العمالقة. ولدت كريمة مختار بمدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، حصلت على المعهد العالي للفنون المسرحية والتحقت للعمل بالإذاعة المصرية كصوت إذاعي مميز من خلال تقديمها للبرنامج الإذاعي الشهير ” بابا شارو”.

كان لديها رغبة قوية بالتمثيل وبالفعل عرض عليها العديد من الأعمال إلا أن هذا المطلب كان يلاقي الرفض دائما من قبل العائلة. عندما تزوجت من المخرج والممثل نور الدمرداش عام 1958 أتاح لها الفرصة للعمل في مجال التمثيل، حيث رشحها لأول أعمالها من خلال فيلم ” ثمن الحرية”.

اشتهرت الراحلة بدور الأم والزوجة الحنونة ولا ننسى دورها المحوري بمسرحية ” العيال كبرت”، كما تألقت في دور الأم الحنونة بمسلسل ” حمادة عزو” عندما قدمت دور ماما نونا.

وأشارت العديد من الدراسات الى تأثير هذا الدور على الأسر والعائلات المصرية، وتم مناقشة الدور بالعديد من الندوات الثقافية والبرامج التلفزيونية أيضا.

يمكن القول أن الغالبية العظمى من أدوارها تمثلت بدور الأم ومن أشهر أعمالها” ثمن الحرية -نحن لا نزرع الشوك – المستحيل – ومضى قطار العمر – الحفيد – أميرة حبي أنا – رجل فقد عقله – يارب ولد – سعد اليتيم – امرأة مطلقة – الليلة الموعودة – ساعة ونص – الفرح”.

وقدمت أيضا العديد من الأعمال التلفزيونية منها ” أدهم وزينات و3 بنات – نقطة نظام – يتربى في عزو – البخيل وأنا – زهرة وأزواجها الخمسة – الفرسان – الحارة – مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة – الحاوي – الف ليلة وليلة – برديس – في حاجة غلط – كيد الحموات – دلع بنات” كما قدمت للمسرح رائعتها التي لا تنسى ” العيال كبرت”.

حصلت كريمة مختار على العديد من الجوائز الفنية كان أهمها جائزة أفضل ممثلة في فيلم ” ومضى قطار العمر”كما نالت نفس الجائزة عن دورها بمسلسل ” حمادة عزو” متفوقة بذلك على نجوم مثل الهام شاهين ويسرا ونادية الجندي.

وعن حياتها العائلية تزوجت كريمة مختار من المخرج نور الدمرداش وأنجبت منه أربعة أبناء، الابن الأكبر شريف ويعمل مهندسا وأحمد والذي يعمل مخرج تلفزيوني وابنة واحدة هبة إضافة الى الإعلامي الشهير معتز الدمرداش.

اصيبت عطيات محمد البدري أو كريمة مختار بوعكة صحية وعلى اثرها أودعت المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم 12 يناير عن عمر يناهز 82 عاما.