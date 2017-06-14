كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد يتناول الإفطار في رمضان باسطنبول

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حرص النجم الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، الذي تنحدر أصوله من منطقة الغرب الجزائري، أن يحضر خلال تواجده بتركيا مأدبة إفطار أقامتها بلدية منطقة فاتح الكائنة في اسطنبول التركية، وكانت الفرصة مناسبة ليتلقي العديد من اللاعبين، والتعرف على المنطقة الأثرية.

حظت زيارة كريم بن زيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، باهتمام واستقطاب العديد من المعجبين خاصة عقب استجابته للجلوس إلى طاولة الإفطار الشعبية التي نظمتها بلدية فاتح باسطنبول، واغتنم النجم الكروي وجوده في اسطنبول، ليلتقي ويتحدث إلى العديد من لاعبي كرة القدم الأفارقة الذين يعيشون في المنطقة، وذلك عقب تناوله طعام الإفطار بالفعالية العامة التي أقيمت قرب كلية “هسكي” بمنطقة الفاتح.

وقبل حضور مأدبة الإفطار حرص مهاجم ريال مدريد على زيارة مقر بلدية فاتح، التي التقى فيها برئيس البلدية مصطفى دمير، حيث قدم له العديد من الشروحات حول تاريخ المنطقة العريقة، وإلى جانب العديد من التفاصيل حول فتح مدينة إسطنبول.. العاصمة التركية، وبهذه المناسبة أهدى رئيس البلدية ل “بن زيمة” مجسماً مصغراً عن جامع “السليمانية” المتواجد في اسطنبول، وبالموازاة مع ذلك لم يتأخر بن زيمة في إهدائه قميص ريال مدريد يحمل توقيعه.

الجدير بالإشارة فإن كريم بن زيمة لاعب كرة قدم فرنسي، ولد بمدينة ليون لكن أصوله تنحدر من الجزائر، يلعب في خط هجوم نادي ريال مدريد الإسباني، شارك في كأس أوروبا سنة 2008 وحصل على لقب هداف الدوري الفرنسي في موسم 2007 و 2008، وفي 1 يوليو 2009 أُعلن بأن نادي ليون توصل إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني من أجل انتقاله، وقدرت صفقة الانتقال أنذاك بما لا يقل عن 35 مليون يورو.