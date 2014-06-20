موت كريمة مختار يحرج المسئولين في التلفزيون المصري

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وقع العاملون في برنامج ” البداية” في خطأ مهني كبير عندما أعلنوا خبر وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التأكد من صحة الخبر من عدمه.

حيث قام العاملون بالبرنامج بإعلان الخبر كما ظهر على شريط الأخبار على شاشة القناة الثانية مكتوبا ” وداعا كريمة مختار”.

فقد سارع الإعلامي الشهير معتز الدمرداش نجل الفنانة كريمة مختار بنفي الخبر وتكذيبه تماماً مما وضع القائمون على البرنامج في مأزق.

حيث تم إحالة أفراد البرنامج إلى التحقيق بالشؤؤن القانونية كما تمت إقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاتة أيضا بعدما ثبت كذب خبر الوفاة.

بدوره أكد مجدي لاشين رئيس التلفزيون أن مخرج البرنامج هو من أكد خبر وفاة الفنانة كريمة مختار لطاقم عمل البرنامج كما أضاف أنه ذاهب إلى جنازتها في الحال ، ومن ثم أسرع العاملون في البرنامج إلى إعلان خبر الوفاة للمشاهدين.

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