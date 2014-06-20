بالفيديو كارمن سليمان تدخل القفص الذهبي

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وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والغناء احتفلت المطربة المصرية كارمن سليمان بزفافها على الملحن الشاب مصطفى جاد بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

كانت سليمان قد احتفلت بليلة الحنة منذ يومين، وظهرت العديد من الصور التي نشرتها وقد ارتدت فستانين خلال هذه الليلة أحدهما باللون الأبيض والأخر كان باللون الأسود.

أما فستان الزفاف فقد حاز على إعجاب الحضور بلونه الأبيض الثلجي وتصميمه العصري الأنيق.

وقد حضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن بالوطن العربي منهم الفنان تامر حسني والذي قدم للعروسين والمدعوين بعض الفقرات الغنائية الراقصة.

كما حضر الفنان الشاب محمد شاهين و النجمة المتألقة سميرة سعيد ومينا عطا ومحمد عباس.

أما أبرز الغائبون عن الحفل فقد كانت المطربة القديرة أنغام، ويعلم الجميع أن أنغام هي المثل الأعلى للنجمة الشابة كارمن سليمان كما تربطهما علاقة صداقة قوية، ولذا كان من المستغرب عدم حضور أنغام للحفل مما دفع البعض للتساؤل عن السبب.

كما غاب أيضاً صديقها حسن الشافعي والذي ساندها بقوة في برنامج ” أراب أيدول” وتحرص دائماً على استشارته في كل خطوة تقوم بها.

كما تعجب الحضور من غياب صديقتها رنا سماحة وهي من المقربين إلى العروس، لكن في وقت لاحق غردت رنا سماحة لتؤكد أنها في دبي وأن لولا ارتباطات العمل ما كانت لتتأخر على صديقة عمرها.