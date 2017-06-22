شيرين ونانسي عجرم وراغب علامة يتصدرون لائحة نجوم مهرجان قرطاج

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كشفت إدارة مهرجان قرطاج التونسي عن برنامج الدورة الــ 53 التي تنطلق فعالياته في الــ 13 من شهر يوليو المقبل، ويشارك عدد من النجوم العرب والأجانب خلال هذه الدورة حيث تشارك السورية “فايا يونان” لأول مرة، إضافة إلى مغني الراب الفرنسي “بلاك ام” ومواطنه “بوبا”، كما تعرف الدورة مشاركة النجوم “أميمة الخليل”، “شيرين عبد الوهاب”، “أماني السويسي”، “ناصيف زيتون”، “نانسي عجرم” و”راغب علامة”، وعدد من الأسماء التونسية.

يذكر أن الدورة المقبلة ستنطلق بعرض “ستون سنة من الموسيقى التونسية” للموسيقار “الشادلي القرفي”، سيعرف مشاركة ثلة من فناني تونس، “عدنان الشواشي”، “سلاف”، “محمد الجبالي”، “أسماء بن احمد”، “نورالدين الباجي”، “قاسم كافي”، “رشيد الماجري”، “رحاب الصغير.”