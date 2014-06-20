كيت ميدلتون تحيل طاقم صحافيين للتحقيق والسبب صورتها

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أيمن الرفاعي

بحسب صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية فسوف يمثل 6 صحافيين ومصورين ومدراء صحف أمام القضاء بسبب دعوى قضائية أقامها القصر الملكي البريطاني.

وقد أفاد مصدر قضائي بريطاني بأن هؤلاء سوف يقدموا للمحاكمة جراء نشرهم لصورة عارية لدوقة كامبريدج “كيت ميدلتون”.

وجهت التهمة إلى مدير تحرير مجلة ” كلرز” ورئيس مجموعة “موندادوري” الصحافية إضافة إلى مالكة المجلة والمدير العام المنتدب لصحيفة ” لابروفانس” وكذلك مصورة في هذه الصحيفة نفسها ومصورين آخرين يعملون في وكالات باريسية.

كانت هذه المصادر قد نشرت صورة عارية لدوقة كامبريدج خلال عطلة مع زوجها الأمير وليام جنوب فرنسا.

وتشمل التهم الموجهة هنا تهمة المساس بالحياة الخاصة إضافة إلى التواطؤ والتغاضي على نصوص قانونية خاصة بالنشر.

يذكر أن الصورة تم تداولها بعد ذلك في مناطق متعددة من القارة الأوروبية لكن نفت صحيفة ” لابروفانس” أن تكون مصورتها قد التقطت هذه الصورة.

على أية حال فالبحث مازال مستمرا عن صائد الصور الذي التقط هذه اللحظات الخاصة وربما تكشف الأيام القادمة عن متهمين جدد.

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