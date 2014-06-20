مفاجأة كيت ميدلتون المثيرة

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فضيلة بودريش

قامت الدوقة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام بالتخلي عن طائرتها الملكية، وفضلت الركوب على متن طائرة تجارية مع العامة من المسافرين بتواضع شديد، اثناء قيامها بالسفر الى هولندا لزيارةالملك “ويليم الكساندر” ومتحف موريشيوس.وقد عبر المسافرين عن سعادتهم باللفته الجميلة التي قامت بها الدوقة ووصفوها بالمثيرة ووجدوها فرصة لالتقاط الصور معا.

وتعد هذه الرحلة أول رحلة رسمية تقوم بها الدوقة “كيت ميدلتون”، من دون مرافقة زوجها الأمير ويليام، علما آن أجندة زيارتها كانت مكثفة، خاصة لقاء الجمعيات الخيرية التي تدعمها. وفور عودتها لم تركب طائرتها الملكية الخاصة، بل فضلت أن تستقل رحلة جوية تجارية مع المسافرين.

وجاءت المفاجأة كبيرة على ركاب طائرة الخطوط الجوية للمسافرين من هولندا، حيث اندهشوا عندما شاهدوا دوقة كامبريدج تركب معهم وهي ترتدي بدلتها الزرقاء، واغتنموا الفرصة لالتقاط الصور معها، ولم تمانع بتواضعها الشديد، عندما كانت جالسة في الصف الأمامي من الطائرة مرفوقة بحرسها الخاص وكانت أول من نزل من على متن الطائرة لحظة الوصول إلى مطار لندن.

يذكر أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون، تزوجا في كاتدرائية “وستمسنتر”، ووصف زواجهما الأسطوري، بزواج القرن،وهذا سمح للعائلة المالكة البريطانية بالكشف عن فخامتها وتألقها مجددا، بعد ثلاثة عقود من زواج تشارلز وديانا، على اعتبار أنه خلال هذا الزفاف، تجمع مئات الآلاف من الأشخاص وسط لندن.

الجدير بالإشارة فإن الدوقة كاثرين “كيت” ميدلتون، تعد الابنة البكر لمايكل وكارول ميدلتون من بيركشاير، والتقت كيت بقرينها ويليام لأول مرة في جامعة سان أندرو عندما كانا يدرسان معا، وطلب ويليام خطبة كيت في أكتوبر عام 2010 بـمنحدرات جبال روتندو الكينية ثاني أعلى القمم الجبلية في العالم، وقدم الأمير وليام لخطيبته خاتم خطبة والدته الأميرة ديانا.

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