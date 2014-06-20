مجموعة “TORY BURCH” تستوحي أزيائها من شخصية كاثرين هيبورن

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اطلقت “توري برتش” TORY BURCH مجموعة خريف وشتاء 2017، مستوحاة من شخصية “كاثرين هيبورن” التي إتسمت باللا خوف واللامبالاة في فيلم “Philadelphia Story” .

وركزت المجموعة على التباين بين الأصالة الاميركية والحداثة، مبتكرة أنماط متعددة تتمحور حول موضوع واحد: التويد الصوفي، الطبعات وفرو الشرلينغ. أما الإكسسوارات فتكمل القصة، من الأحذية المزينة بالعقد والحقائب الشبيهة بالشنط الرجالية، وصولاً إلى القلادة المستوحاة من ولاعة السجائر التابعة لوالد توري برتش.

فتمزج تصاميم المجموعة بين العناصر الذكورية والأتثوية، فتجسد سحر وأناقة منطقة “فيلادلفيا” الاميركية وهوائها الطلق، فتظهر تصاميم البلوزات بعقدة أمامية كبيرة الحجم منسقة مع بنطلون مستوحى من الملابس الرجالية، ولكن بلمساتٍ فيها الكثير من الأناقة، وسترة بومبر فوق تنورة ذات ثنيات.

أما الكنزات، فهي اسكوتلندية الطراز، ذات أزرار أمامية، في حين تبرز أيضاً ملابس السهرة مثل بدلات الـ jumpsuits والفساتين ذات الأكمام الطويلة لتلخص فكرة المجموعة المستوحاة من الأناقة الرجالية.

وتظهر لوحة الألوان بالأبيض الشتائي والأسود والألوان الدافئة التي تتراوح بين الذهبي، البيج الكاميل، الصدأ، النبيذي والأخضر الحشيشي بالإضافة إلى اللون الأزرق الغامق.