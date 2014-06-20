بالفيديو كايتي بيري تطعم جمهورها حلوى الكرز في وسط نيويورك…”صحة وعافية”

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نجحت الفنانة العالمية المتألقة “كايتي بيري” في انتقاء طريقة ترويج مثيرة من أجل طرح أحدث أغانيها، والتي تحمل عنوان “Bon Appétit” أو “صحة وعافية”، على اعتبار أنها استعانت بعربة معبأة بحلوى الكرز اللذيذة، وتوجهت نحو ميدان Times Square الكائن في قلب ولاية نيويورك، فاحتضنها الجمهور بقوة وانبهار، حيث التقط معها الصور التذكارية وتعرف على جديدها.. فهل هذه الطريقة الجريئة والمبتكرة والتي لم يقم بها أي مطرب في العالم من قبل..سوف تجعلنا نرى طرق بديلة لترويج الفنانين عن جديدهم بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي..؟

طرحت مؤخراً النجمة والفنانة العالمية “كايتي بيري” أحدث أغانيها “Bon Appétit” وفضلت التواجد في ميدان Times Square الكائن في ولاية نيويورك، واصطحبت معها عربة معبأة بالحلويات، أطلقت عليها اسم”World’s Best Cherry Pie” أي أفضل حلويات كرز في العالم.

من المؤكد أن عنوان الأغنية يتطابق مع فكرة الترويج الجديدة، ووفي المقابل فإن الجمهور عندما علم بخبر نزول فنانته المحبوبة إلى الميدان لملاقاته، سارع في التجمهر حولها واحتضانها بحب وإعجاب، حيث التقط معها الصور التذكارية وتذوق طعم حلوى الكرز اللذيذة من يد فنانته الموهوبة.

تعد كاتي بيري من أشهر النجمات العالميات، حيث جمعت بموهبتها بين الغناء والتمثيل وكتابة الكلمات، اقتنصت العديد من الجوائز وحظيت بالتكريم في مختلف المناسبات، بل تعد من المطربات اللائي تمكن من بيع عدد كبير من الألبومات، دخلت على أثرها 4 مرات بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفوق ذلك صنفتها مجلة “فوربس” ضمن قائمة “السيدات اللائي حصلن على مكانة عالية في الموسيقى”، وحظت ألبوماتها بأعلى مشاهدة وصلت إلى 11 مليون متابع كذلك أغنياتها المنفردة وصل عدد متابعيها إلى 81 مليون في جميع أنحاء العالم.

وعكفت إلى جانب كل ذلك على الترويج للكثير من منتجات العطور، التي تحمل اسمها كعلامة تجارية على غرار عطور “كيلر كوين”، و”ميو” و”بو” وعطر “ماد بوشن”.