عاصفة من الانتقادات يتلقاها كاظم الساهر على”الفيسبوك”

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تعرض الفنان العراقي “كاظم الساهر” لانتقادات شديدة فور عرض إعلانه على القنوات المغربية في أول أيام شهر رمضان، وتطابق رأي عدد من الإعلاميين عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مع عدد من جمهور “الساهر” بالمغرب، حيث لم يحظ ظهوره بالقبول، بل وصل الأمر ببعضهم إلى اعتبار قبوله تقديم إعلان لمجموعة سكنية تعود للملياردير المغربي “أنس الصفريوي” سقطة كبيرة، خاصة وأنها تحظى بــ “سخط” شريحة كبيرة من المجتمع المغربي.

وعاتب “نشطاء الفيسبوك”، الفنان “كاظم الساهر” على عدم استشارته أصدقائه بالمغرب حول شعبية المجموعة وصورتها لدى فئة عريضة من الشعب المغربي، خاصة وأن احتجاجات سابقة نظمت ضد المجموعة العقارية كان آخرها احتجاج عدد كبير من أفراد الجالية المغربية بالخارج ممن عبروا عن استيائهم من تأخر تسليم شققهم لمدة فاقت الــ 10 سنوات، مقابل ذلك برروا قبول “الساهر” لتقديم إعلانه بسعي الأخير نحو كسب المزيد من المال خاصة وأن المجموعة العقارية تدفع بسخاء.

ولم تقتصر الانتقادات على سمعة الشركة العقارية، بل امتد إلى الشكل الذي ظهر عليه “كاظم” حيث أدى وصلته الدعائية باللغة العربية وبشكل استعراضي لا يصلح سوى لأداء على المسارح.

يذكر أن هذه الانتقادات لم تطل، في وقت سابق، عدد من النجوم المغاربة الذين قدموا إعلان نفس المجموعة كالديفا “سميرة سعيد” والنجم “سعد لمجرد”، وربما يعود الأمر إلى أنه لأول مرة تتعاقد المجموعة العقارية مع فنان أجنبي حيث تعود المتلقي على تقديم النجوم هذه المجموعة العقارية باللهجة المغربية.