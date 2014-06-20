كاظم الساهر يطل على الجمهور في رمضان من المغرب

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يدخل الفنان العراقي “كاظم الساهر” المنافسة الرمضانية بالمغرب، من بوابة إعلان صوره لصالح شركة عقارية تعود للملياردير المغربي “أنس الصفريوي”، وأصبح “الساهر” أول فنان أجنبي يتعاقد مع هذه الشركة بعد أن قدم عدد من النجوم المغاربة إعلانات لصالحها في مقدمتهم الديفا “سميرة سعيد”، والنجم “سعد لمجرد” الذي لا زال عقده سارياً إلى غاية يونيو المقبل، وهو العقد الذي بلغت قيمته مليار سنتيم مغربي أي ما يعادل مليون دولار أمريكي.

وذكرت مصادر من الشركة العقارية، أن “الساهر” وقع عقدا ًمع الشركة يمتد إلى سنة كاملة، مقابل مبلغ مالي ضخم، رفض الكشف عنه، وسيشرع في عرض إعلان “الساهر” منذ اليوم الأول من شهر رمضان على مختلف القنوات المغربية.

يذكر أن الفنان العراقي قرر الاستقرار بالمغرب، منذ أكثر من 4 سنوات، حيث يملك بيتاً فخماً بضواحي العاصمة الرباط قال “إنه مكانه المفضل للاسترخاء.”