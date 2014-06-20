كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاد نجله وسام

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أيمن الرفاعي

يعتبر كاظم الساهر نجليه وسام وعمر هما كل حياته. فعلى الرغم من بلوغ وسام 35 عاما وعمر 28 عاما إلا أن نظرته إليهما لم تتغير منذ أن كانا طفلين.

وقد صرح أكثر من مرة أن وسام بالنسبة له يعتبر طفلا لم يتجاوز الثالثة من عمره. كما ذكر مؤخرا أن أي مكروه يصيب عمر – حتى لو كان نزلة برد بسيطة– يصاب هو بالجنون أو كما قال حرفيا (بنجن).

هذه العلاقة القوية التي تجمع الفنان كاظم الساهر بنجليه تجعله يحتفي بأي مناسبة خاصة بهم بطريقته المميزة. وها هو يحتفل بعيد ميلاد ابنه وسام على طريقته الخاصة. حيث قام بنشر صورته وهو يقبل نجله معلقا” عيد ميلاد سعيد وسام الساهر”.

هذا وقد انهالت التعليقات من المعجبين والمتابعين للقيصر متمنيين العمر المديد للإبن وسام. ومن المعروف أن القيصر مشغول حاليا بالعديد من الفعاليات التي تستهلك كل وقته.

فقد أطلق مؤخرا ألبومه الجديد ” كتاب الحب” أما الآن فهو مشغول بإحياء عدد من الحفلات والتي بدأها يوم 14 أكتوبر بمدينة مونتريال ثم حفلتين في مدينة تورنتو إحداهما كانت ليلة 15 أكتوبر أما الثانية فقد كانت يوم الإثنين 16 من الشهر الحالي.

بدورنا نتمنى السعادة الأسرية للقيصر وعائلته فهو فنان يقدم فنا جميلا بعيدا عن موجات الإبتذال التي تشوه الوسط الغنائي العربي في وقتنا الحالي.

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