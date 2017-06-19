جولة داخل شقة العارضة كيندال جينر المعروضة للبيع

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يبدو أن كيندال جينر Kendall Jenner بدأت تفكر بتغيير منزلها كما تغير أزيائها! فهي تعرض اليوم شقتها الكائنة في مبنى بمنطقة “وستوود” بمدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا، للبيع.

فهذه الشقة الساحرة معروضة بمبلغ 1,6 مليون دولار أميركي، وهي الأولى للعارضة كيندال شقيقة كيم كارديشيان، والتي تعرض لأبرز دور الأزياء العالمية مثل “شانيل”، و”جيفنشي”، و”فندي”، و”مايكل كورس وغيرهم.

وأهم ما يميز شقة كيندال أن اللون الأبيض يطغى على الشقة المضاءة بالإنارة الطبيعية، ويحمل أثاث الشقة الطراز العصري المريح وديكوراتها غير تقليدية. فما رأيكم بها؟