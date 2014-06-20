ورشة عمل إبداعية في برنامج القراءة “كتابي صديقي”

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نظمت “مجموعة التمدين” العقارية الكويتية، آخر جلسات برنامج القراءة “كتابي صديقي” لعام 2016، حيث أقامت مؤخراً جلسة قراءة مميزة في مركز الترفيه والإبداع “ميك ميننغ” في “مول 360” للأطفال من عمر 9- 13 عاماً، وخلال الجلسة الأخيرة من برنامج القراءة، نفذت مجموعة التمدين بالتعاون مع الكاتبة الكويتية البارزة أمل الرندي ورشة عمل إبداعية خاصة بالأطفال تحت عنوان “كيف نكتب قصة”، قدمت من خلالها أسس الكتابة الصحيحة، لتنمي بذلك المهارات الإدراكية للصغار وتثري مواطن الإبداع فيهم، وذلك بهدف زيادة اهتمام الأطفال بالقراءة، نظراً للارتباط الوثيق بين مهارتي القراءة والكتابة، حيث تعتبر الكتابة أداة هامة لتحسين مهارات القراءة والتعلم لدى الطفل، وقد أظهرت الدراسات أن قيام الطفل بكتابة نص ما من شأنه أن يشجعه على التفكير العميق والتفاعل عند قراءة نص آخر.

وبهذه المناسبة قال معاذ الرومي، مدير عام إدارة التسويق في “مجموعة التمدين”: “يسرنا عقد جلسة القراءة الأخيرة لهذا العام بالتعاون مع الكاتبة الكويتية الرائدة أمل الرندي، المنادية بأهمية القراءة في المجتمعات.

وتتوافق هذه المبادرة مع المبادئ التوجيهية للمجموعة ومسؤوليتها تجاه أجيال المستقبل، لنشر المعرفة وتشجيع القراءة بين أفراد المجتمع باعتبارها عادة يومية، حيث يأتي برنامج القراءة “كتابي صديقي” ضمن هذا السياق ويركز على الأهمية البالغة لإيجاد مجتمع من القرّاء في دولة الكويت”.

جديراً بالذكر أن الكاتبة المعروفة أمل الرندي التي فازت بجائزة مرموقة في أدب الأطفال بالكويت، هي داعمة قوية لبرامج القراءة، كما تساهم بدور فعال لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تطوير المشهد الثقافي في المنطقة من خلال مؤلفاتها ومشاركاتها الدائمة بمثل هذه الفعاليات.

وستتضمن جلسات القراءة خلال السنة المقبلة ورشات عمل ممتعة للأطفال وذويهم، يديرها عدد من الكتاب المخضرمين والواعدين في دولة الكويت. كما سيشمل البرنامج جلسات مخصصة للأهالي بهدف طرح ومناقشة مواضيع تساعدهم على توجيه أبنائهم بشكل أفضل وغرس حب القراءة فيهم.

وأخيراً قدم برنامج “كتابي صديقي” مكاناً ملائماً للأطفال وفرصة فريدة للتمتع بالقراءة ورواية القصص برفقة ذويهم، ويهدف البرنامج إلى تحفيز الأطفال وذويهم على تبني ثقافة القراءة للارتقـاء بدولة الكويت إلى مستويات جديدة من التقدم والازدهار في المستقبل.