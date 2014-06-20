ابعدي ” الكاتشب” عن ثلاجتك

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سهام صالح

يعد الكاتشب الرفيق الدائم للوجبات الجاهزة والسريعة مثل البيتزا والهامبورغر ومع الاقبال الكبير على تناول هذه الوجبات وخاصة من قبل اطفالنا وشبابنا فان الكاتشاب يجري تناوله بصورة اكبر وقد كشف خبراء الصحة عن حجم الضرر الذي يسببه للجسم من خلال دراسات هامة اجريت على هذا العنصر الغذائي اليك ما توصلت اليه

مكونات الكاتشب الجاهز

تركيز طماطم .

الخل المقطر .

شراب الذرة العالي الفركتوز .

شراب الذرة .

الملح، التوابل، مسحوق البصل، نكهة طبيعية،،،، إلخ .

اضرار تناول الكاتشب في طعامنا

ان الكاتشاب يحتوي على تركيز عالٍ من شراب فركتوز الذرة فهو مصنع من ذرة معدلة وراثيا بشكل مضر وفيه نسبة سموم تتسبب في ارتفاع سكر الدم بنسبة كبيرة، وأثبتت دراسات عديدة أن تناول كميات كبيرة من شراب الفركتوز المعدل يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب والسمنة والبول السكري، بالإضافة إلى تسببه في إضعاف جهاز المناعة.

يحتوي الكاتشب على خل مقطر وسكر: ومن المعروف أن الخل المقطر غير صحي ويُصنع من ذرة معدلة وراثيا، بالإضافة إلى أن ملعقة واحدة من الكاتشب تحتوي على أربعة جرامات من السكر

وجود.عصير الذرة عالي الفركتوز،ليس كسكر الفواكه كما يعتقد البعض فهو يحتوي علي عناصر ضارة تسبب العديد من المخاطر الصحية علي الجسم .خاصة أنه من المحتمل أن تحتوي زجاجة الكاتشب علي نسبة أعلي من تلك المدونة في ملصق العناصر الغذائية وهذه النسب تكون خادعة

يذكر الملصق بأن نسبة الملح، والتوابل المستخدمة في الكاتشب الجاهز تاتي بنسبة أقل في تركيزها لكن الحقيقة انه يتم إستخدام نوع من الملح يسبب إرتفاع ضغط الدم، وتكوين المواد السامة، وخلل في نسبة الصوديوم في الدم، وبالتالي فهو يؤدي إلي العديد من المخاطر الصحية عندما تتناوله بشكل متكرر .

عند تناول 1 معلقة كبيرة من الكاتشب الجاهز فكانك تناولت ما يعادل 7% من قيمة السكر اليومية كما ان تناول معلقة كبيرة من الكاتشب الجاهز تعني ارتفاع 7 % في نسبة الصوديوم في الجسم اي تتجاوز الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم بالفعل

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