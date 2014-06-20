خالد الصاوي لديه “أخلاق العبيد “في السينما و”فوبيا ” في رمضان

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فضيلة بودريش

ينطلق الممثل خالد الصاوي مطلع شهر يناير المقبل في تصوير حلقات مسلسله الدرامي الجديد، الذي يحمل عنوان “فوبيا”، ليتواجد به خلال المنافسة الرمضانية 2017، وبالموازاة مع ذلك يواصل خالد الصاوي، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “أخلاق العبيد”، الذي قال أنه زار تايلاند من أجل هذا الفيلم مما يبدو أن أجندة نشاطه مكثفة بالأعمال الفنية.

وكان قد أمضى الفنان خالد الصاوي مؤخرا عقد مسلسله الدرامي “فوبيا”، والذي سيتواجد به في موسم رمضان 2017، والاتفاق كان مع شركة “طابة” للإعلان والإنتاج الفني، التي تخوض أولى تجاربها الانتاجية الفنية، أما الاخراج فقد أسند إلى عادل الأعصر وتأليف طارق بركات، وسيشرع في تصوير العمل في شهر يناير المقبل ويقاسم خالد الصاوي البطولة فيه الفنان محسن منصور، ومازال لم يكشف عمن ستشاركه البطولة من النجمات

ولازال الصاوي يواصل تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد، الذي يحمل عنوان “أخلاق العبيد”، حيث سافر من أجل استكمال مشاهد تصويره إلى تايلاند.

والجدير بالإشارة فإن فيلم “أخلاق العبيد”، كتب قصته والسيناريو عصام الشماع وعلي الجندي ويتولى إخراجه أيمن مكرم أشرف ويقاسم خالد الصاوي البطولة، كوكبة من الفنانين نذكر من بينهم، الممثلة سارة سلامة ويسرا اللوزي وكارولين خليل ورامي غيط ولطفي لبيب ومحمد شرف وسلوى محمد علي، وأسندت مهمة الاشراف الفني على هذا الفيلم للمخرج علي بدر خان، بينما تولى الاشراف العام عليه ممدوح يوسف.

وكان آخر الأعمال التي قدمها خالد الصاوي مشاركته في دراما رمضان 2016 من خلال مسلسل حمل عنوان “هي ودافنشي” وشاركته البطولة، كل من النجمة ليلى علوي والفنانة مي سليم.

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