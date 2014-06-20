للمرة الثانية دويتو جديد يجمع الشاب خالد وديانا حداد

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أعلن ملك الراي الجزائري الشاب خالد، عن مشروع فني جديد يقدم فيه “دويتو” مع النجمة اللبنانية الشهيرة ديانا حداد، وينوي المطرب الجزائري صاحب الشهرة العالمية، تجسيد دويتو مختلف وبشكل محترف، بل ومغاير تماماً عما قدمه من ثنائيات مع مطربين آخرين في السابق.

لم يخف الشاب خالد الجزائري على هامش مشاركته مع ديانا حداد، خلال سهرة تليفزيونية بثت في برنامج “مكس ميوزيك” على قناة دبي، أنه يعكف على دراسة الفكرة ويبحث عن أحسن طريقة لتأدية هذا الديو، والتزم ملك الراي الجزائري بالعمل على تجسيد هذه الفكرة بطريقة محترفة ومختلفة كثيراً، عما تم تقديمه من قبل، ويعد هذا المشروع مع المطربة اللبنانية الشهيرة ديانا حداد من أبرز ما يحضره له الشاب خالد من جديد، عقب إطلاقه ل”كليب” أغنية تحمل عنوان “وحدة بوحدة”.

وكان هذا المطرب الجزائري على هامش مشاركته مع الفنانة ديانا حداد، في سهرة تليفزيونية في برنامج «مكس ميوزيك» على قناة دبي، قدم معها باقة من الأغنيات الجميلة، نذكر من بينها الأغنية الخليجية التي تحمل عنوان “نصفي الثاني”، وآخر أغنية جديدة تحمل عنوان “تؤبر قلبي”.

يذكر أنه سبق لكل من الثنائي الشاب خالد وديانا حداد، تقديم الدويتو سوياً من خلال أغنية تحمل عنوان “ماس ولولي”، وقد حققت هذه الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الماضي، ويبدو أن جديد الفنان الجزائري والمطربة اللبنانية سوف يكون مفاجأة حقيقية لعشاق فنهما، سواء على مستوى الكلمات وعذوبة اللحن وكذلك قوة الأداء، لكن المطرب الجزائري لم يكشف إن كان الأداء سوف يكون باللهجة الجزائرية أم اللبنانية أو مزيجاً بين اللهجتين، حتى يتمتع الجمهور العربي بجديد النجمين العربيين. ومن أبرز الأغاني التي حققت شهرة كبيرة للشاب خالد نذكر “سي لافي” و”عائشة”.