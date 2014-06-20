سر امتناع خالد سليم عن معاكسة الفتيات

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كشف الفنان الوسيم خالد سليم عن سر امتناعه عن معاكسة الفتيات، كغيره من الشباب، ولم يتردد في الإعلان عن عمره الحقيقي، و كشف العديد من أرائه الخاصة في شئون الفن والحياة الخاصة بل وذكر طوله ومقاس حذائه، وسلط الضوء على الأمور التي يكرهها، وكل ذلك جاء خلال لقاء أجرته معه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في البرنامج التلفزيوني “دوبلكس” والذي تبثه قناة CBC، حيث فتح النجم خالد سليم قلبه لأسئلة الدمية الصغيرة “كارو”، فذكر أن عمره الحقيقي 41 عاماً ومقاس حذائه47، بينما طول قامته يصل إلى 189متر، وعن أكثر الأشياء التي يكرهها ذكر الغباء، وخلال الحديث عن وسامته وجاذبيته البارزة، قال أنه من المفروض كغيره من الشباب أن يقوم بمعاكسة الفتيات، لكنه عند عودته من الكويت التي ولد بها، من أجل مواصلة دراسته الجامعية، تفاجأ بمعاكسة الفتيات له، مما جعله يمتنع أن يعاكس أي فتاة، وحاولت الدمية الصغيرة تشريح أدق خصوصيات الممثل النجم، حيث توقفت عند حواجبه العريضة، فأوضح خالد سليم أن أول من طلب منه تخفيفها، كان المخرج طارق العريان، خلال تصوير أغنية فيلم “السلم والثعبان”.

ونفى أن تكون له أي صلة قرابة بالفنانة مي سليم التي يرى أنها صاحبة موهبة، واعتبر أن كل ما أداه من أغاني محترم ولم يندم على أية أغنية أداها في مساره الفني.

الجدير بالإشارة إن خالد سليم، دخل مؤخراً الاستديو من أجل تصوير المسلسل الجديد”اختيار إجباري”، الذي كتب سيناريو قصته حازم متولي، ويشاركه في البطولة كريم فهمي وأحمد زاهر وإنجي المقدم ومي سليم وهايدي كرم وفراس سعيد وسلوى محمد علي، والفنان القدير أحمد كمال ومجموعة من الممثلين الشباب، الذين حققوا نجاحاً ملفتاً مؤخراً.

الجدير بالذكر أن الفنان خالد سليم حقق نجاحات كبيرة في عالم الغناء والتمثيل في سن مبكرة.