نجوم ومشاهير

عاجل القبض على خالد يوسف بمطار القاهرة

by أيمن الرفاعي
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القبض على خالد يوسف

رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية كأحد أعضاء مجلس النواب المصري فقد تم القبض على المخرج خالد يوسف منذ قليل بمطار القاهرة الدولي.

وبحسب الأخبار الواردة فقد قامت سلطات مطار القاهرة بالقبض على المخرج المصري أثناء توجهه للسفر إلى فرنسا صباح اليوم.

وأفادت التقارير أن قوات الأمن قد عثرت على 10 شرائط من مخدر الزانكس مع خالد يوسف أثناء اتباع الإجراءات الأمنية الخاصة بالمسافرين.

تم إخطار اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المطار والذي أمر على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون أي استثناء. وعلى إثر ذلك تم ترحيل المخرج المصري إلى نيابة النزهة للتحقيق معه بالواقعة.

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