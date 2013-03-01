جديراً بالذكر أن الأطفال يعتبرون من الفئات المعرضة للإدمان بقوة على الانترنت كونهم يجيدون التعامل معه بسهولة كبيرة، كثيراً ما تذهل الكبار، كما أن الأطفال بحاجة للتسلية واللعب والأجهزة الالكترونية تشبع نهمهم وفضولهم الكبير في هذه الحياة كونها متشعبة وكبيرة السعة بالنسبة لعدد وتنوع البرامج التي تحتوي عليها. ومن أهم الأسباب التي تجعلهم مدمنين على الكمبيوتر والانترنت

وذكر فريق الباحثين في الدراسة التي نشرتها مجلة “تشايلد ديفيلوبمنت” أن نحو 48% من الآباء والأمهات قالوا إن التكنولوجيا تسببت في المقاطعة ثلاث مرات على الأقل في اليوم، وقالت نسبة 24 % إن الأمر حدث مرتين في اليوم، وقال 17 % إنه حدث مرة واحدة يوميا.

وأوضح كبير الباحثين براندون مكدانييل من جامعة ولاية إيلينوي أن: “دراسات سابقة أظهرت أن بعض الآباء والأمهات ينشغلون تماماً بأجهزتهم وعندما ينشغلون يكون من الصعب على الأطفال جذب انتباههم.

ولأننا توصلنا لهذه المشكلة الكبرى فيقدم لنا اليوم الاستشاريين النفسيين عده نصائح لتساعدنا في تجنب أخطار تلك الألعاب والسيطرة على أضرارها.

1- حاولي التحدث مع طفلك عن اللعبة التي يحبها، واكتشفي سبب تعلقه بها ومن ثم شاركيه اللعب في تلك اللعبة لإحياء روح الصداقة بداخله من جديد وبذلك تستطيعين مراقبة تلك اللعبة والسيطرة عليه في أي وقت.

2- لا بد وأن تحددي مع زوجك معاً ميعاداً معين ليلعب فيه طفلكما وبذلك سيتم السيطرة على إمكانية إدمانه لهذه الألعاب.

3- انظري على غلاف كل لعبة قبل شرائها لطفلك، واقرأي إرشادات السلامة المكتوبة عليها حول نوع اللعبة وكيفية استخدامها وأيضاً العمر المناسب لها كي لا تؤذى طفلك دون قصد.

4- يمكنك تفعيل جهاز مراقبة على مواقع الألعاب الإلكترونية والتي تسمح بها المواقع الشهيرة لتتمكني من معرفة نوعية الألعاب التي يفضلها طفلك ومن ثم التدخل في الوقت المناسب اذا لزم الأمر.

5- شجعي طفلك على شراء لعبة تنمي ذكائه أو لتعلم نشاطات جديدة بدلاً من اللعب دائماً بمثل تلك الألعاب، فيبدأ في التخيل والإبداع والاستفادة من اللعبة بدلاً من كونها شيئاً ترفيهياً فقط.

6- ابدئي بمشاركة طفلك مع أصدقائه في الألعاب الجماعية وحاولي قدر المستطاع إبعاده عن الألعاب الفردية، ليتكون لديه حب المجتمع والأصدقاء والبعد عن العزلة والاكتئاب.

7- عودي طفلك منذ الصغر على ممارسة التمارين الرياضية التي تحافظ على رشاقة جسمه، وتخرج الطاقة الكامنة بداخله في شيء مفيد بعيداً ممارسة لعبة عدوانية.

8- اقرئي لطفلك ليلاً قصصاً مسلية، لغرس حب القراءة بداخله، فيبدأ بالانجذاب لها وبذلك لا يقتصر وقت الترفيه على الألعاب غير المفيدة فقط.

9- شاركي طفلك في رسم لوحة، فالرسم يخرج طاقة الطفل الكامنة كما يساعده على التخيل والإبداع، أو مشاركته في مركز ثقافي لممارسة الهواية التي يفضلها، مع إمداده بالأدوات والتشجيع المستمر.

10- عليك بناء الحصانة في نفس طفلك دائماً، ليبتعد ذاتياً عن كل ما هو ضار ومخالف للعادات والتقاليد.