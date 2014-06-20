احتفظي بأسنان طفلك اللبنية للمستقبل

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صرح علماء من جامعة “كاليفورنيا” بأميركا، بإنه من الأفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها والاعتناء بها، لأنه يمكن للصغار الاستفادة منها في المستقبل.

وعن كيفية الاستفادة من الأسنان اللبنية، أوضح المختصون أن هذه الأسنان تحتوي على خلايا جذعية تساعد في تكوين العظام، والخلايا العصبية والخضروف مثلاً، ويمكن أن تستخدم لتجديد النسيج للأسنان في الكبر.

وتختلف الأسنان اللبنية لدى الأطفال عن أسنان البالغين بقيمتها الخاصة حيث تحتوي على خلايا جذعية من أنواع مختلفة، بينما تحتوي الأسنان لدى البالغين على نوع واحد من الخلايا.

أما طريقة الحفظ فينصح المختصون بالاحتفاظ بالأسنان اللبنية مجمدة في الثلاجة.

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