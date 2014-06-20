أسبابها وطرق علاجها…….المشروبات الغازية تسبب حصوات الكلى

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وجود حصوات في الكلى من الأمراض التي تثير القلق خاصة لو لم يتم علاجها في حينها وللعلم فإن نسبة إصابة الرجال بحصوات الكلى تبلغ نسبة 12 بالمئة وعند النساء 5 بالمئة فقط. كيف تتكون حصوات الكلى وماهي الأسباب المؤدية لذلك وسبل علاجها؟ سنتعرف على ذلك في السطور التالية

أسباب تكون الحصوات

السبب الأول هو جزيادة في إفراز كمية بعض المواد في البول مثل الكالسيوم، والأوكسالات وحمض اليوريك.

السبب الثاني هو نتيجة قلة حمض الستريت في البول وقلة كمية البول، وينتج عن هذين السببين زيادة في تركيز تلك المواد في البول ومن ثم تكون الحصى.

والسبب الثاني يكون في عدة عوامل تجعل من بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحصى الكلى منها:

زيادة الوزن.

مرضالنقرس.

متلازمة سوء الامتصاص.

المرض المعوي الالتهابي.

زيادة نشاطالغدد جارات الدرقية (أو الدُريقية).

الإفراط في شرب المشروبات الغازية والإكثار من أكل الأطعمة التي تحتوي على الأملاح والبروتينات.

العقاقير الطبية مثل السلفونامايد، الأندينافير والترايمترين.

أسباب وراثية ينتج عنها زيادة في إفراز الكالسيوم أو السستين في البول.

أنواع حصوات الكلى

حصوات كالسيوم (اوكسالات أو فوسفات).

حصوات حمض اليوريك.

حصوات فوسفات الأمونيوم والماغنيسيوم.

حصوات السستين.

أعراضها

تختلف الأعراض بحسب موقع الحصوة، فإذا كانت الحصوة صغيرة الحجم وتوجد داخل الكلية فقد لا تسبب أياً من الأعراض، أما إذا كانت الحصوة بداخل الحالب يعاني المريض من ألم شديد في الجانب السفلي من الظهر أو ما يسمى المغص الكلوي، والغثيان والقيء ونزول الدم مع البول.

طرق العلاج

هناك طريقتان للعلاج.

الطريقة الأولى، هي عبارة عن عمل فحوصات للدم والبول لمعرفة المادة المسببة للحصى وسبب زيادتها في البول، ومن ثم محاولة إيقاف تكون حصى آخر، لأن نسبة تكرار تكون الحصى لدى المصاب قد تصل إلى 70%.

الطريقة الثانية فهي عبارة عن العلاج الجراحي واللاجراحي.

العلاج اللاجراحي:

الإكثار من شرب السوائل، بحيث لا يقل عن لترين في اليوم الواحد، فهذا يؤدي إلى المرور التلقائي للحصى التي لا يزيد حجمها عن نصف سنتيمتر.

الإقلال من الأملاح والمأكولات التي تحتوي على البروتينات (السمك واللحوم) والأوكسالات (الشاي والقهوة والشوكولاته والسبانخ

العلاج الجراحي وهذا مايقرره الطبيب المختص وفقاً لحالة كل مريض.