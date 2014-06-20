قواعد ضرورية تحمي طفلك من خطر الهواتف الذكية

شارك

بات مشهداً مألوفاً أن تجد العديد من الأطفال يقلبون في برامج الهواتف النقالة المثيرة مثل اللعب بمختلف الألعاب الإلكترونية المسلية، أو من أجل التواصل مع أوليائهم الذين يتواجدون بالعمل، أو حتى من أجل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مما يجعلهم يقضون ساعات وساعات أمام الهاتف الذكي الأمر الذي يخلف وراءه العديد من المخاطر الصحية والذهنية على الصغار وهو ما قد يغفل الأهل عنه لذلك من الضروري مراقبة استخدام الطفل للهاتف وتقنين ساعات استخدامه له إليك مجموعة من القواعد التي تقدمها خبيرة التربية الألمانية دانا أوربان حتى تتمكني من تأمين استعمال طفلك للهاتف الذكي بأسلوب آمن

– مهما كانت سنوات عمر طفلك حذاري أن ينفرد صغيرك في استعمال الهاتف الذكي، يجب أن ترافقيه حتى وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، ومن الضروري متابعة ما يشاهده على الجهاز.

– من المهم أن يكون طفلك على درجة من الوعي بخصوص استعمال الهاتف الذكي، ويجب أن يتلق الصغير شروحا مستفيضة حول استخدام الجهاز بشكل آمن ووضع المحاذير له من الدخول على برامج لا تناسب عمره الصغير.

– ومما اقترحته الخبيرة الألمانية الأخذ بعين الاعتبار رغبة الطفل وخياره، عند شراء الهاتف الذكي، حيث ترى أنه من الأحسن الاتفاق مع الطفل على بعض القواعد العامة للاستعمال، على غرار عدم مشاركة الصور الخاصة أو الصور العائلية، على شبكات التواصل الاجتماعي.

– يجب أن يحرص الوالدان على أن يكونا على مقربة من طفلهم عند استعماله الهاتف الذكي،حتى يتلقى الطريقة الصحيحة لاستعماله ولمساعدته في انتقاء التطبيقات التي يستعملها.

شارك

Comments

comments