وسائل تحمي بها طفلك من أمراض تغير الفصول

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يصاب الطفل عادة بنزلة البرد أو حساسية العين عند تغير الفصول نتيجة تقلب الطقس وتغير حرارة الجسم، بل أن بعض الأطفال قد يصابوا بأكثر من خمس نوبات من نزلات البرد أو من الرشح خلال الفصل الواحد، نقدم لك عزيزتي الأم بعض النصائح التي تساعدك على التخفيف من حدة هذه الأمراض فكوني معنا..

نزلة البرد

ساعدي طفلكِ على الاستنشاق بمحلول الماء الملحي الطبي، ثم الزفر بقوة لتنظيف أنفه، عدة مرات كل يوم.

رطبي غرفته بالبخار، وتجنبي الماء الساخن جدًا أو الماء البارد.

ادهني أنفه من الخارج بالفازلين لتخفيف تشقق الجلد.

لا تعطيه الأدوية المضادة للسعال إلا بعد استشارة الطبيب.

سيفيده الحمام الساخن خلال الرشح لتخفيف آلام العضلات، وذلك على عكس المعتقد السائد بضرورة عدم تحميم الطفل.

أكثري من الرضاعة الطبيعية لطفلك، ومن السوائل إذا كان أكبر من 6 أشهر.

حساسية العين