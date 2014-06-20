تحذير .. إعلانات الكترونية تدفع الأطفال لتناول وجبات ضارة بالصحة

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وكالات

حذر خبراء بمنظمة الصحة العالمية من إعلانات مستترة على الانترنت تروج لأطعمة بها نسبة عالية من الدهون والسكر والأملاح تضر الأطفال الأوروبيين وتزيد من مشكلة البدانة في القارة.

ودعا الخبراء إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من الرسائل الدعائية للوجبات السريعة على المواقع الالكترونية والألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرة الإقليمية لأوروبا بمنظمة الصحة ” إن في غياب قواعد فعالة على وسائل الإعلام الرقمي في الكثير من الدول فإن الأطفال سيتعرضون بشكل متزايد لتقنيات تسويق استدراجية لهم ربما يقلل الآباء من شأنها أو لا يدرون بها”.

الجدير بالذكر أن نحو ثلثي الأطفال الذين يصابون بزيادة في الوزن قبل البلوغ يستمرون على ذلك بعد البلوغ.

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