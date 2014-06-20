وقت فراغ طفلك الأنسب للإبداع

شارك

لا تظني أن وقت طفلك لا أهمية له، فوقت فراغ الطفل هو الوقت المناسب إما للإبداع، أوتقوية العلاقة بينه وبين أسرته، لذلك عليك أن تعلمي طفلك تنظيم وقته، وإدارة وقته بطريقة جيدة، لأن الوقت الذي قد يمر على طفلك دون فعل شيءٍ مفيد يذكر، سيؤثر عليه من نواحٍ عديدة، وفي السطور التالية مجموعة نصائح لتتعلمي كيف تديري وقت فراغ طفلك بالشكل الأمثل.

أهمية وقت فراغ الطفل

استثمار وقت فراغ الطفل يساعد على إكسابه الخبرات الجيدة والإيجابية، والعديد من المهارات والفوائد والصفات الخلقية، والصحية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

فمثلًا الرياضة تساعد الطفل في استعادة نشاطه، وتجديده، والخروج من الروتين اليومي الذي يقضيه في عمل واجباته المدرسية، كما أن الأنشطة الرياضية تساعده على تفريغ طاقته في شيءٍ مفيد غير ضار مثل الضرب مثلًا، فالطفل قد يعمل على تفريغ طاقته في الشجار مع إخوانه، وهذا بالطبع ليس شيئاً جيداً، لذا فمن المهم توجيه تلك الطاقة في نشاطاتٍ مفيدة له، وأيضاً الأنشطة الرياضية تساعد على الارتقاء بالمستوى البدني، كما تمنح الطفل السعادة، والمرح الكافي الذي يجعله يقوم بواجباته الأخرى بكل نشاط، فيكون قادراً على المذاكرة والتحصيل الجيد، ولدينا أيضاً الأنشطة التخيلية، والأنشطة الإبداعية، وغيرها من الأنشطة الرائعة التي تساعد الطفل كثيراً، وتساعد أوقات الفراغ على اكتشاف مواهب الأطفال، والتي يجب تنميتها فيما بعد.

إن عدم استغلال وقت فراغ الطفل قد يؤدي إلى أضرار كثيرة، مثل الأمراض النفسية، فقد يتسبب هذا الأمر بالإصابة بالاكتئاب مثلًا، نتيجة عدم استثمار وقت الطفل فيما يحتاج إليه، أوينفعه، أو نتيجة لمنعه مما يحبه.

لإدارة وقت فراغ طفلك بطريقة جيدة