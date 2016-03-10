طرق تمنع طفلك من إفشاء أسرار البيت

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غالباً واجهت مشكلة افشاء طفلك لأسرار البيت وهو أمر محرج في حقيقة الأمر، فهو يقوم بإفشاء الكثير من التفاصيل دون تفكير، وينقل ما يحدث داخل الأسرة من مشاعر سلبية وتفاصيل وملاحظات وتعليقات، أو ينقل أي كلام قيل على لسانكِ أو لسان الأب بل قد يخترع قصص وأحداث في العائلة لم تحدث … لا تنزعجي عزيزتي فهذا سلوك طبيعي فالطفل يتمتع بخيال واسع يدفعه لاختراع القصص، كما أن عفويته الشديدة تجعله لا يدرك النتائج، وحتى تحمي بيتك من تسرب أخباره للغرباء عن طريق هذا الكائن الصغير إليك الطرق التي عليك اتباعها مع طفلك.

– حاولي تدريب الطفل على كتمان الأسرار بإغرائه بالعديد من الوسائل كالمكافأة، ومن خلال القصص والحكايات التي تغرس هذا المفهوم .

– ساعدي طفلكِ على أن يدرك الفرق بين الواقع والخيال.

– اطلبي منه التركيز في تفاصيل القصة التي يرويها، ثم اطرحي عليه أسئلة حولها، حتى يستنتج بنفسه أن بعض أجزاء القصة غير حقيقي.

– علميه أن الكذب والمبالغة في الكلام وإفشاء أسرار البيت وكل ما يحدث فيه، أمور غير مستحبة وينزعج منها الناس.

– تجنبي الظروف التي تشجعه على المبالغة أو تضطره إليها كدفاع عن النفس.

– ابحثي عن أسباب مبالغة طفلك في اختلاق القصص وإفشاء الأسرار، وما الذي يدفعه إلى ذلك.

– إذا كان يفعل ذلك للحصول على الثناء والانتباه، أعطيه المزيد من الثناء والتقدير لذاته ولما يقوم به.

– عليكم كبالغين التزام الصدق وعدم إفشاء أسرار الغير أمامه، لأنه قد يقلد مَن في البيت، لذلك يجب أن ننتبه لأنفسنا لنقدم لهم نموذجاً أفضل داخل البيت، ونكون لهم قدوة.

– احرصي على التواصل مع الطفل وتكوين العلاقات الإيجابية معه، وتحقيق الإشباع العاطفي له، عن طريق احتوائه بالحب والحنان والثناء والتقدير.

– تأكدي من تلبية رغبات طفلك وتعزيز الجوانب الإيجابية في شخصيته، لتعويض أي نقص لديه وبالتالي الإقلاع عن هذه العادة.

– حاولي البعد عن العقاب أو التمادي في تأنيب الطفل ولومه.