خطوبة طفلين بالمرحلة الإعدادية علاقة عاطفية جمعت بينهما منذ الصف الثالث الإبتدائي !!

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أيمن الرفاعي

في محافظة الدقهلية المصرية وبالتحديد في قرية دقادوس ( مسقط رأس الإمام الشعراوي) تمت خطوبة الطفلين يوسف وغرام وانتشرت صور الخطوبة بشكل ملفت على مواقع التواصل الإجتماعي.

الطفل يبلغ من العمر 12 عاما في حين تصغره الطفلة بسنة واحدة فقط ( 11 عاما) ويذهب الطفلان إلى نفس المدرسة الإعدادية بالقرية كما أن العروس الصغيرة ابنة عمة العريس أيضا.

وبعد انتشار الخبر والصور خرج والد الطفل ليحكي عن خطبة ابنه العجيبه ويقول لقد كنت على خلاف مع أختي ( والدة العروس) منذ وقت طويل.

الى ان جاءني ابني يوسف يوما معربا عن رغبته في الخطوبة فضحكت وسألته بسخرية عن العروس التي ينوي خطبتها فقال أنه يريد خطبة غرام ابنة عمته حيث يحب كلاهما الآخر منذ أن كانا بالصف الثالث الإبتدائي. ضحكت وقلت له بالحرف الواحد” اذهب الى أبوها وتحدث معه في الأمر فلو وافق سوف أخطبها لك وسوف اشتري لك شبكة ب 20 ألف جنيه”.

وتابع الاب قائلا لقد قلت هذه العبارة على سبيل الدعابة متأكدا أن هذا لن يحدث لكن خاب توقعي. فقد ذهب يوسف بالفعل إلى والد الفتاة وطلب يدها ليوافق الأخير بشرط أن أتي انا ووالدته لإتمام الخطبة.

وعندما عاد ليخبرني بما حدث لم اصدق كلامه فقمت بإرسال إبني الأكبر كي اتأكد من صحة كلامه وصعقت بأن الموضوع دخل مرحلة الجدية ولم يعد مزاحا. فسارعت بمصالحة اختي وتمت الخطبة التي يتحدث عنها الجميع.

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