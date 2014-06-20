لا تقلقي من ساعات نوم طفلك القليله

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زينب سعد

حتما يدور في راسك عزيزتي الأم حديثة الولادة الكثير من التساؤلات بشأن نوم طفلك الجديد وعدد الساعات التي يحتاجها في النوم وأوضاع النوم التي تناسبه. اليك الاجابة الشافية عن هذه التساؤلات ليرتاح بالك وتطمئني على وليدك انه اخذ كفايته الصحيحة من النوم.

الأطفال حديثي الولادة:

في الأشهر الأولى من عمر الرضع، يكون النوم متقطعًا فيستيقظ الرضيع كل 3-4 ساعات ثم يعود للنوم بعد فترة من الوقت، ويرجع ذلك إلى الشعور بالجوع نتيجة صغر حجم المعدة، كما يتسبب إصابة الرضيع بالمغص والغازات في تقطيع نومه أيضا. وتكون أوقات النوم لديه غير مستقرة على الإطلاق فربما ينام بضع دقائق في وقت وينام لعدة ساعات في وقت آخر، وهناك أطفالاً يمضون معظم يومهم نياما ولا يستيقظون إلا من أجل الرضاعة أو تغيير الحفاض.

وخلال الفترة الأولى من عمر الرضيع لا يرتبط النوم لديهم بساعات الليل أو النهار، حيث إن الساعة البيولوجية لم تكتمل في هذا السن.

ملاحظة

عليك معرفة ان عادات النوم لدى الرضع تختلف من طفل لآخر فبعضهم يحتاج إلى ساعات نوم أكثر بينما قد يكتفي البعض الآخر بعدد ساعات أقل

مع نمو الرضع وتقدمهم في العمر تختلف أنماط النوم وساعات القيلولة لديهم، وهنا نحاول التعرف على عدد ساعات النوم المناسبة للأطفال الرضع:

1 – الأطفال في عمر شهر: يحتاج الطفل في هذا السن إلى النوم من 16 إلى 18 ساعة متقطعة تقريبًا خلال اليوم، ونجد أن الرضيع يميل إلى إغلاق عينيه أثناء ساعات الليل كما إنه ينام كثيرًا خلال أوقات النهار، ولا يستيقظ إلا بتأثير الجوع أو الألم أو عدم الراحة.

2 – الأطفال في عمر شهرين: يصل عدد ساعات النوم في هذه المرحلة إلى 16 ساعة، ويأخذ معظم الأطفال الرضع في هذا الشهر من 3 إلى 4 ساعات كقيلولة ويبدأ الرضيع في تخطي مرحلة الرضاعة أثناء الليل بعض الشيء.

3 – الأطفال في عمر ثلاثة أشهر: بداية مرحلة الانتظام في النوم بعض الشيء، نجد أن الرضيع بدأ ينام 15 ساعة ويستطيع النوم لمدة خمس ساعات متواصلة ليلاً، وهذا لا ينطبق على جميع الرضع، والكثير من أطفال هذا السن يستغرقون حوالي 3 مرات قيلولة في أثناء النهار.

4 – الأطفال في عمر ستة أشهر: تبدأ الأحوال في الاختلاف قليلاً منذ هذا السن، فيكون نوم الطفل في هذه الفترة عميقًا ولكن يعتبر أقل عمقًا من نومه في بداية حياته، ويحتاج إلى النوم 14 ساعة تقريبًا.

5 – الأطفال في عمر تسعة أشهر وحتى نهاية العام الأول: في هذا السن يصبح نوم الطفل مستقرًا إلى حد كبير، فينام الأطفال 14 ساعة خلال اليوم ومن 8 إلى 12 ساعة في الليل دون الاستيقاظ مع الاستمرار في الحصول على قيلولتين في الصباح وما بعد الظهر.

6 – يعتبر النوم من الأساسيات التي يحتاج إليها الطفل حيث يعمل على نمو جسمه و عقله بصورة سريعة و طبيعية، لهذا على الأم أن تراقب طفلها جيدا أثناء نومه حيث يمكن لأي شيء مهما كان بسيطا أن يحرمه من النوم، كما يجب أن توفر له عوامل حصوله على النوم الهادئ دون أي إزعاج.

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